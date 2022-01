Cristina Bâtlan de la „Imperiul Leilor” spune în ce afaceri vrea să investească bani în noul sezon: „Mă interesează foarte mult zona de energie verde”

„După participarea mea în primul sezon, mă aștept să întâlnesc proiecte și antreprenori care vin cu propuneri special desenate pentru mine. Mă interesează foarte mult zona de energie verde, de reciclare, zona sustenabilității în general.

Bineînțeles că nu pot să mă dezic de modă și de tot ceea ce înseamnă trenduri, comunicare socială. Dar aștept și domenii noi, care să fie pentru mine neașteptate, să fie o noutate și să mă pot manifesta în calitate de creativ.”, a spus femeia de afaceri.

„România e o țară capitalistă liberă”

Întrebată despre colegii ei lei din emisiune, Cristina Bâtlan s-a arătat încântată că are alături de ea afaceriști de succes în domenii diferite.

„Eu cred că cinci lei în Imperiul Leilor nu este suficient. România este o țară capitalistă tânără, are nevoie de antreprenori de succes care să o ajute să devină capitalistă matur. Este un avantaj faptul că suntem cinci lei din domenii diferite, că ne completăm și că învățăm unii de la alții”, a mai declarat aceasta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Referitor la afacerea pe care o deține, Cristina Bâtlan a dezvăluit că în anul 2021 a avut multe de învățat, că a fost nevoită să se adapteze la noile condiții, având în vedere situația cauzată de pandemie. „Cu siguranță 2021 e mai bun decât 2020. Dacă în 2020 am vorbit despre pandemie și efectele acesteia, anul acesta vorbim despre reinventare, despre ceea ce am învățat în pandemie și ceea ce am reușit să schimbăm.

Pentru că după orice criză, companiile și antreprenorii adevărați se schimbă. A fost un an bun și urmează ani mai buni. Atunci când ești în criză, calitatea ta de autoapărare funcționează atât de bine, încât te reinventezi la maximum.”, a mai spus ea.

Cine e Cristina Bâtlan

Cristina Bâtlan, jurat la „Imperiul Leilor 2022”, e una dintre cele mai cunoscute afaceriste. Cristina Bâtlan a intrat în lumea afacerilor la 19 ani, când și-a dat seama că nu va profesa ca avocat. A renunțat la cursurile Facultății de Drept și alături de Roberto Bâtlan a început să dezvolte o afacere cu materiale textile.

De-a lungul anilor, și-au dat seama că businessul lor trebuie să se dezvolte și au pus bazele grupului Musette – cel mai important brand românesc de încălțăminte.

PARTENERI - GSP.RO Moment jenant după finala Simona Halep - Veronika Kudermetova: „Vreau să îi mulțumesc soțului, care a plecat ..”

Playtech.ro Divorț șocant în showbiz-ul românesc! Loredana Groza, despărțire după 20 de ani: cu cine s-ar iubi acum

Observatornews.ro “Fă, eu pe tine te omor, că tu semeni cu tac-tu. Eu te omor”. Fetiță de doi ani din Constanța, bătută cu bestialitate de propria mamă. Femeia a fost reținută

HOROSCOP Horoscop 9 ianuarie 2022. Racii au nevoie de asigurări legate de posibilitatea de a crește pe plan profesional

Știrileprotv.ro Momentul în care o stâncă uriașă se prăbușește peste mai multe bărci cu turiști. 7 oameni au murit

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu Djokovic: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii