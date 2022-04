Cristina Bâtlan, jurata de la „Imperiul leilor”, a divorțat după 26 de ani de căsnicie. „Nu aș fi crezut. Nu puteam să concep că mă minte”

„Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Nu aș fi crezut. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă.

Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Cineva mi-a deschis ochii, mi-a spus ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit.

Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Atunci mi-am dat seama că sunt praf, că nu știu nimic. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt”, a mărturisit Cristina Bâtlan potrivit Unica.

Am avut o căsnicie foarte lungă, am un parteneriat foarte bun cu Roberto, însă ne-am despărțit de 6 ani. Am divorțat acum patru ani. Sunt o femeie singură.

Suntem o echipă imbatabilă, însă viața de familie nu era la fel. E foarte greu să stai 26 de ani cu un om în fiecare zi, să ai aceleași probleme și acasă, și la birou.

Noi suntem în continuare cei mai buni prieteni. Ideea e că, într-adevăr, Roberto și-a găsit o parteneră. Divorțul ni l-a semnat o fostă colegă de facultate, căreia nu îi venea să creadă.

A durat vreo doi ani până ne-am hotărât să divorțăm. Roberto stătea cu soția lui actuală, s-a și căsătorit între timp, am fost și la nuntă”, a mai dezvăluit Cristina Bâtlan.





