Cristina Belciu, implicată într-un accident. Fosta iubită a lui Cristi Boureanu s-a lovit la cap și la picioare: „Dacă nu aveam centura de siguranță, ieșeam prin parbriz”

Ieri, mașina în care se afla Cristina Belciu a fost lovită de un alt autoturism, în trafic. Vedeta s-a lovit la cap și la picioare, însă nu foarte grav. E conștientă că centura de siguranță a salvat-o.

„Am avut un mic accident pe Iancu de Hunedoara. Mi-a tăiat calea cineva, mergând foarte încet. Am avut noroc că am avut centura și, deși am fost împinsă efectiv în gardul care delimita șoseaua de partea de care circulă tramvaiul, m-am lovit doar la cap și la picioare.

A fost destul de puternic impactul, cred că dacă nu aveam centura ieșeam prin parbriz. M-am ales cu câteva vânătăi și cu mașina în service. În rest sunt bine, am avut o zi foarte lungă ieri. Dar fiarele se repară, vânătăile trec, contează cum tratăm fiecare situație. Totul se întâmplă cu un motiv, poate Dumnezeu m-a ferit de altceva, nu trebuia să ajung undeva”, a declarat Cristina Belciu la Antena Stars, conform spynews.ro.

După acest incident, Cristina Belciu va lua o pauză de la evenimentele solicitante, se va reface și își așteaptă mașina de la reparat.

Cine e Cristina Belciu

Cristina Belciu nu este deloc străină publicului. Ea este actriță, influencer, model și blogger. Pe rețelele de socializare este urmărită de peste 37.000 de persoane, iar fotografiile sale primesc sute de aprecieri. Tânăra în vârstă de 24 de ani a apărut și pe coperta unei reviste de modă din Italia și a fost comparată cu Monica Bellucci. Italienii au numit-o pe Cristina Belciu „La nuova Bellucci”, adică „Noua Bellucci”.

Până în luna aprilie a acestui an, Cristina Belciu și Cristi Boureanu au format un cuplu. Cinci luni s-au iubit, iar apoi au descoperit că au caractere diferite.

„Am un respect deosebit pentru Cristi, nu îi pot reproșa nimic, este un bărbat care mi-a arătat că manierele și bunătatea încă există în lumea aceasta. Am încheiat relația așa cum am și început-o, strângându-ne în brațe, căci doi oameni care se iubesc, în ciuda lipsei de compatibilitate, nu o pot face în altă manieră. Mă gândesc la ce a fost, cu zâmbetul pe buze, cu recunoștință și admirație, fără niciun regret, și cu siguranță această întâlnire nu a fost întâmplătoare, ne-a lăsat cu ceva important!”, a declarat Cristina Belciu pentru Cancan.

