Fosta prezentatoare de la „Acces Direct” a fost prezentă în platoul Spynews TV pentru a viziona în premieră interviul, iar sentimentele ei au ieșit la suprafață imediat ce l-a văzut pe Alex Dobrescu vorbind despre relația cu ea și despre planurile sale pentru creșterea celor doi copii ai lor.

Cristina a recunoscut că, deși a încercat să își stăpânească emoțiile, nu a putut evita lacrimile. Blondina a mărturisit că își dorește din tot sufletul ca tatăl copiilor să fie implicat activ în viața lor, ca micuții să simtă prezența ambilor părinți și să crească într-un mediu armonios, chiar dacă momentan Alex își ispășește pedeapsa în penitenciar.

„Nimeni nu a vrut să fim în situația asta, nimeni. Eu încerc în fiecare zi să depășesc partea negativă, să depășesc durerea asta care a existat și va exista. Și da, dragostea nu trece. Și da, o spun cu gura mare, eu încă-l iubesc pe Alex. Și-i mulțumesc că mi-a făcut acești copii. Și mă bucur că am copiii sănătoși, frumoși și buni. Dar vreau să se termine odată pentru totdeauna. Și să văd că mergem mai departe. Că are un plan de viitor, că are un plan pentru noi, pentru copiii lui. M-am săturat de mine să mă emoționez și să plâng și să-mi pară rău. Pe cuvânt. Nu știu dacă vom mai fi împreună, dar vreau copiii noștri să aibă și mamă și tată. Pentru că merită. Este dreptul lor. Să fim împreună pentru ei. Aștept să vină cu planul ăla de viitor. Să vedem ce are de gând să facă”, a declarat Cristina Cioran, în exclusivitate, la Spynews TV.

Cristina Cioran suferă că Alex Dobrescu se află în penitenciar

Interviul acordat de Alex Dobrescu a lăsat și o portiță deschisă spre împăcare, iar Cristina a recunoscut că încă păstrează sentimente pentru fostul partener, sperând ca acesta să revină acasă și să pună în practică planurile despre care a vorbit pentru creșterea copiilor lor.

„Aceste cuvinte… «penitenciar, închisoare»… să le aud spuse din gura lui sau să le citesc, mi-e greu. Pentru că nu doresc nimănui. Și dacă el nu a vrut să arate cu adevărat ce simte, este pentru că… Na, e bărbat și probabil că nu vrea să se pună în situația asta, dar nu-i este bine. Da, e un tip pozitiv, are o stare bună și mă bucur că-l văd într-o stare bună. Îmi pare rău așa că-i reproșez chestii, dar câteodată simți nevoia să faci asta, știi? Așa cum și mie mi se reproșează la rândul meu, așa cum și eu sunt judecată la rândul meu, simt și eu nevoia și după aceea îmi dau seama și zic: «Ia uite, bă, gata, dom’le, nu mai contează». Nu-mi place… Nu-mi place să-l văd în situația asta vulnerabilă. Nu aș vrea niciodată să-l văd în asemenea ipostaze”, a mai spus vedeta.

