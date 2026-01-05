Vedeta a explicat că, deși Alex Dobrescu este în continuare încarcerat, acesta încearcă să păstreze legătura cu cei mici, atât cât îi permite situația actuală. „El este arestat în continuare, preventiv. Este în proces. Nu discut datele procesului, pentru că nu ar fi fair și ok pentru nimeni. Cert este că va mai sta acolo o perioadă. Vorbim la telefon, au fost și câteva apeluri video ca să vadă copiii.

Dorința Cristinei Cioran pentru 2026

Îmi doresc foarte mult ca această perioadă a încarcerării sale să se termine, ca să poată fi prezent în viața copiilor. Atunci când am aflat că sunt însărcinată, a fost și pentru el o revelație, dar și pentru mine. Am realizat importanța ambilor părinți în viețile copiilor. Nu că n-aș fi știut, dar parcă mai mult s-a înțeles atunci, și de către mine, și de către el”.

Cristina Cioran mărturisește că cea mai mare dorință a sa pentru anul 2026 este ca micuții să își poată avea din nou tatăl aproape. Ea subliniază că are încredere în justiție și că fiecare trebuie să răspundă pentru greșelile făcute. „Cred că asta este și cea mai mare dorință pentru anul 2026: să se întâmple o minune și Emma și Max să-și poată avea înapoi tatăl. Nu se știe niciodată ce se mai întâmplă. Fiecare trebuie să-și plătească greșelile și sunt convinsă că sistemul judiciar va face dreptate așa cum trebuie.

„Mai sunt lucruri care trebuiesc plătite”

Până una-alta însă, Emma crește fără tată, iar Max abia dacă l-a văzut de câteva ori, dar era foarte mic, nu se pune. Nu mi-am imaginat că va fi așa. În niciun caz. Am crezut că nașterea lui Max a șters toate necazurile. Venirea lui a șters cumva toate vinele, toate greșelile și toate vinovățiile, dar nu a fost așa. Se pare că mai sunt lucruri care trebuiesc plătite.

Sper din suflet să se termine acest vis urât, dar, până una-alta, treaba mea este să am grijă de copii. Viața merge mai departe. Fie că vrem, fie că nu vrem, viața merge mai departe și cu regretele nu rezolvăm nimic. Din contră, trebuie să te ridici de jos, să te scuturi bine și să o iei de la capăt. Cu toții am fost și jos, și sus la un moment dat în viețile noastre. Știu cum e să fii și sus, știu cum e să fii și jos. Se poate trăi și la mijloc, dar eu m-am ridicat, m-am scuturat și o iau de la capăt”.

În ciuda dificultăților, Cristina Cioran demonstrează că încearcă să rămână puternică și să meargă mai departe pentru binele copiilor săi, cu speranța că această perioadă dificilă va deveni, la un moment dat, doar o amintire dureroasă.

