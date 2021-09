„Voiam să vă mulțumesc pentru gândurile bune, mesaje, încurajări. Sunt cea mai fericită, sunt acasă cu bebelușa în brațe, este bine de tot. Vă pup și vă mulțumesc mult, vă iubesc. Sunt foarte bine”, a spus Cristina Cioran pe rețelele de socializare.

Cristina Cioran a născut prematur pe 18 iulie. Fetița vedetei a venit pe lume cu două luni mai devreme, Cristina fiind însărcinată în 29 de săptămâni. Micuța a stat la incubator aproximativ o lună și jumătate, sub atenta observație a medicilor.

De ce a născut Cristina Cioran prematur

Se pare că nașterea ei prematură a fost cauzată de o toxiinfecție alimentară. Și-a dat seama imediat că ceva nu este în regulă cu ea și a sunat la 112 și a mers la spital, unde i-a dat naștere Emei. „Poate că a fost mai bine așa. Poate că era mai grav dacă nu nășteam. Duminică am intrat în travaliu, aveam dureri mari de burtă, avem și niște contracții, era combinată treaba. Mi-am dat seama că devine grav, am sunat la salvare, m-a luat și m-a dus la spital, unde am născut.

Am avut o toxiinfecție alimentară, de la ceva greșit mâncat, iar pe fondul ăsta s-a declanșat travaliul. Mai aveam o grămadă până la termen”, a explicat Cristina luna trecută.

