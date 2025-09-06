Emoții mari pentru Cristina Cioran! Vedeta și-a botezat băiețelul, Max, în vârstă de șapte luni, în cadrul unei ceremonii deosebite care a avut loc la o biserică din Constanța. Slujba religioasă a fost oficiată de ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, iar evenimentul a adunat aproape persoanele cele mai importante din viața vedetei.

Cristina Cioran a mărturisit că a fost o zi cu totul specială pentru familia ei, iar momentele de la botez au fost pline de emoție. Imaginile publicate pe rețelele de socializare surprind bucuria vedetei și a celor apropiați. Micuța Ema, fata cea mare a Cristinei, a fost și ea în centrul atenției, alături de frățiorul său.

„Aș vrea să vă mărturisesc că Max este botezat! Am avut marea onoare ca această slujbă de botez să fie înfăptuită de Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, în catedrala din Constanța! Mulțumesc din suflet pentru tot, nașa lui Max, Elena Vasile, mai ales pentru faptul că ți-ai dorit să-l creștinezi pe Max-Ioan, că ți-ai dorit să fie finuțul tău și să fie în grija ta și a minunatului tău băiat!”, a spus Cristina Cioran.

Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a putut să fie prezent la botez

Nașa lui Max a fost o prietenă apropiată a Cristinei Cioran, care i-a fost alături în acest moment unic. Totuși, au existat și clipe mai dificile. Alex Dobrescu, tatăl copilului, nu a putut să fie prezent la botez, iar în timpul slujbei, atunci când ÎPS Teodosie a menționat părinții, doar Cristina s-a aflat lângă micuț.

„Au fost câteva clipe grele, pentru că atunci când au fost strigați părinții… am fost doar eu. Altele erau planurile… Dar am avut-o alături pe mama mea minunată, cea care este mereu lângă mine și copiii mei. Au fost alături de noi rudele și prietenii foarte apropiați și vă mulțumesc din suflet!

Max este creștin! Mulțumesc, Doamne, că ești alături de noi, că ne protejezi și ne iubești! Promit că vă mai pun poze!”

Vedeta a recunoscut că și-ar fi dorit ca lucrurile să fie altfel, însă a declarat că se simte recunoscătoare pentru sprijinul familiei și pentru că a reușit să organizeze un eveniment de suflet pentru fiul ei.

Reținut preventiv încă din luna martie a acestui an, Alex Dobrescu a sperat până în ultima clipă într-o întorsătură favorabilă. Cristina Cioran, partenera sa și mama copiilor, a crezut în nevinovăția lui și a așteptat cu sufletul la gură eliberarea lui, pentru ca familia să fie din nou unită. Însă finalul lunii mai a venit cu o nouă lovitură: Alex Dobrescu a fost trimis în judecată de procurori pentru o acuzație gravă – trafic de droguri.