Cristina Ich a sărbătorit Anul Nou în Miami alături de cel care i-a devenit logodnic, omul de afaceri Daniel Niculae, fiul unui mare dezvoltator imobiliar. Din Miami, aceștia au călătorit în Caraibe, insula Saint-Barthélemy fiind preferata lor.

Ieri, îndrăgostiții au avut parte de o întâlnire neașteptată, căci în același loc petrec vacanța și alte două cupluri celebre: Adela Popescu și Radu Vâlcan și Irina și Răzvan Fodor. Cristina Ich și prezentatoarele s-au întâlnit și nu au ratat ocazia de a face o poză împreună.

În timp ce Cristina Ich e foarte aranjată, într-o rochie albă de brand, cu bijuterii și inelul de logodnă pe deget, Irina Fodor și Adela Popescu poartă haine mai lejere. „Uitați-vă peste cine am dat aseară! Adela Popescu și Irina Fodor”, a scris vedeta pe Instagram.

Amândouă prezentatoarele au distribuit postarea, iar Adela Popescu a zis: „Albă ca Zăpada și cei doi pitici”.

Vacanța vedetelor continuă, Irina Fodor s-a declarat cucerită de locurile vizitate, de peisaje. „Oriunde întorci privirea pe insula asta, e o imagine care abia așteaptă să fie tatuată pe retină.😍 Îmi e că nu o să mai am spațiu în telefon, la câte poze am făcut până acum.😬 Oricât aș descoperi din lumea asta, fie prin prisma meseriei, fie prin cea a călătoriilor proprii, tot mă uimește frumusețea ei!❤️”, a transmis ea pe Instagram.

Nici Adela Popescu nu s-a lăsat mai prejos. Pozată alături de Radu Vâlcan, vedeta a ales să vorbească despre relația lor de 15 ani. „După 15 ani s-ar spune că nu mai sunt multe de povestit, dar ohohoho câte s-au așternut, șters, schimbat în mințile și sufletele noastre în anii ăștia.

Clipă de clipă se întâmplă asta. Lipsa comunicării duce la înstrăinare. Înstrăinarea duce la obiceiuri noi. Așa că folosim vacanțele și ca șanse grozave de dialog și mai nuanțat, și mai adânc săpat. E un exercițiu pe care eu și @raduvalcan nu vrem să îl pierdem”, a transmis ea.

Cristina Ich, la începutul relației cu Daniel Niculae

În schimb, Cristina Ich e la începutul relației cu Daniel Niculae. Relația lor a evoluat rapid, el a cerut-o în căsătorie cu un inel impresionant, însă vedeta nu are de gând să se căsătorească. „Deja am fost cerută. Este logodnicul meu, nu iubitul meu. Am zis că asta cu căsătoria nu e musai. Eu cred că poate să existe iubire și înțelegere și fără acel act, dar ca să vă liniștiți, de cerut am fost cerută. Acel inel pe care l-am postat este inelul meu de logodnă. Nu am fost niciodată disperată.(…)

Când se va întâmpla, se va întâmpla, dacă nu se va întâmpla, viața nu știi niciodată ce îți rezervă. (…) Relația durează atâta timp cât există iubire. Nimic nu îți asigură nimic. Nici inelul de logodnă, nici căsătoria, că așa cum te căsătorești, așa poți să divorțezi. Nici copilul, că dacă se desparte de mamă nu înseamnă că se desparte și de copil. (…) Oamenii stau împreună atâta timp cât există înțelegere și iubire. Atât”.

