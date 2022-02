Flori, baloane, inimioare, declarații de dragoste și două pahare de șampanie par a fi ingredientele speciale la care au apelat vedetele noastre.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Așa s-au filmat și Mădălin Ionescu, și Cristina Șișcanu. Cei doi au trăit momente foarte frumoase în timp ce au filmat un clip special de Valentine’s Day.

„Love me, love me…

Say that you love me…”, a postat Mădălin Ionescu pe contul personal de Instagram. „Ce frumoși sunteți 😍😍să fiți fericiți până la adânci bătrâneți 😍😍🔥alături de copii ❤❤❤”, Sunteți frumosi, mă bucur pentru fericirea voastră, vă doresc sănătate În rest le aveți pe toate ❤️❤️❤️❤️”, „Ce frumos! Multă fericire vă doresc!”, sunt câteva din comentariile primite de la fani.

GSP.RO Motivul curios care l-a făcut pe Adrian Mutu să divorțeze de Alexandra Dinu sau Consuelo: „A intrat în casă și ce faci?”

Playtech.ro S-a aflat! Cine s-ar afla de fapt în spatele partidului AUR. Românii nu și-ar fi închipuit asta

Observatornews.ro Cristi a ieşit la o partidă de vânătoare cu naşul copiilor săi. Erau ultimele ore din viaţa sa

HOROSCOP Horoscop 13 februarie 2022. Săgetătorii au tendința de a se opune unor cheltuieli pe care apropiații le consideră investiții

Știrileprotv.ro Cum a fost condamnat un interlop din Constanța după ce polițiștii au văzut pe pagina lui de Facebook că purta acești pantofi

Telekomsport "Coşmar. Costumul s-a deschis". Patinatoarea a fost penalizată după ce rochia i-a cedat şi părţile intime s-au văzut la TV | FOTO

PUBLICITATE Trisport.ro a lansat un smartwatch pe care trebuie să-l ai, pentru o viață sănătoasă