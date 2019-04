Cristina Șișcanu a trecut prin emoții puternice. „Am tremurat toată, simțeam cum îmi tremură mușchii feței, că nu mă mai țin încheieturile” | VIDEO

Cristina Șișcanu și micuța Petra au fost printre vedetele unei prezentări de modă care a avut loc recent. Jurnalista a dezvăluit că a avut emoții extrem de mari la prima prezentare de modă a fetiței sale.

„Niciodată nu am avut emoții în public! Niciodată! Nici când eram la grădiniță, nici la școală, la niciun eveniment pe care l-am prezentat, indiferent de vârstă sau loc. În seara aceasta însă a fost altceva… am intrat pe podium cu Petra. Am tremurat toată… simțeam cum îmi tremură mușchii feței… că nu mă mai țin încheieturile… o emoție similară am simțit atunci când am fost cu Filip (era prin clasa a patra) la o competiție sportivă și a luat premiul trei… și după ce Ștefania și-a aflat rezultatele la BAC… atunci am plâns singură în mașină minute în șir. Nu am crezut că la o prezentare de modă cu Petra voi simți cum mi se înmoaie picioarele… Am avut puterea să parcurg întreg podiumul datorită ei… care a fost extrem de senină și de hotărată … și am sesizat imediat că îi place (deși în culise a tras un plâns… și mă descurajasem)… a fost magic”, a povestit Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu este cunoscută ca jurnalistă. Aceasta este căsătorită cu Mădălin Ionescu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip. După naștere, Cristina Șișcanu a reușit să slăbească spectaculos, dând jos 27 de kilograme.

