„Am devenit cetățean român în 2008… după ce am depus un dosar stufos prin care a trebuit să demonstrez că sunt româncă (toti cei patru bunici au fost români), apoi a urmat o lungă așteptare. Într-un final am depus jurământul de credință față de România.

Ani la rând asteptasem acest moment… deși îmi curgea sânge românesc prin vene, deși mâncam limba si literatura română pe pâine.

Am iubit România de mică: recitam în oglindă poezii românești ca să îmi exersez pronunția și să stau departe de accentul rusesc care pusese stăpânire pe exprimarea românilor de peste Prut. Și România mi-a răspuns cu iubire… aici am cunoscut iubirea vieții mele. La mulți ani! ❤️????”, a scris Cristina Șișcanu, în descrierea fotografiei.

„Șișcanu, mai moale te rog ? nemurile tale vorbesc rusa asa ca май моали ти рог”, a fost reacția unei internaute. „Și eu vorbesc rusă. Cred că nu ai înțeles nimic din textul de mai sus”, a fost replica vedetei.

„Știi ce am înțeles? Că ai uitat de unde ai venit și te dai româncă mare…. dar da, să-ți zic ceva în Europa când zici ca ești din România îsi fac cruce… asa că proud to be moldovan ?❤❤❤❤ (n. red. mândră să fiu molodveancă)”, a adăugat femeia.

„Draga mea, nu vreau sa am niciun fel de disputa cu tine. Istoria nu o poți schimba: ori rus, ori român. În principiu popor moldovean si limbă moldovenească nu există, iar bunicii mei au fost români.

În familia mea extinsă există ruși si ucraineni care, prin alianță, au devenit rudele mele si pe care le iubesc. Limba rusă este superbă! Dar eu sunt româncă … pentru că așa m-am născut. Nu pot schimba asta nici dacă, prin absurd, aș vrea”, a mai spus Cristina Șișcanu.

