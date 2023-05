Cristina Șișcanu, care e căsătorită din anul 2011 cu Mădălin Ionescu, are o relație foarte aproapiată cu fanii din mediul online, astfel le-a dezvăluit despre decizia luată în ceea ce o privește pe Petra, fetița lor care a împlinit de curând șase ani.

Au înscris-o la o școală privată, după ce luni de zile s-au gândit și au analizat toate variantele. „V-am promis că imediat ce vom finaliza procedura de înscriere a Petrei la o școală privată vă voi mărturisi la ce școală privată am înscris-o.

Cristina Șișcanu: „Am analizat dacă să o trimitem pe Petra la o școală privată sau să meargă la o școală de stat”

Vă mărturisesc că acum câteva luni bune și eu și Mădălin am stat și am analizat foarte bine mai multe săptămâni dacă să o trimitem pe Petra la o școală privată sau să meargă la o școală de stat. Până la urmă am decis să meargă la o școală privată. Următoarea etapă a fost la ce școală privată să meargă că și aici vrem să luam cea mai bună decizie”, a transmis Cristina Șișcanu în mediul online.

Totodată, ea a explicat și motivele pentru care ea și Mădălin Ionescu au ales o școală privată pentru fiica lor, nu una de stat. „Vreau să vă spun și de ce am optat pentru o școală privată. Am optat pentru că ne-am gândit așa: Petra va merge la o școală de stat, dar nu vreau să mai intru în detaliile acestea despre diferența între învățământul de stat și învățământul privat, sunt discuții interminabile, știm hibele învățământului de stat din România.

„Ne-am gândit și din punct de vedere financiar”

Ne-am gândit și din punct de vedere financiar, mergând la o școală de stat copilul trebuie să meargă apoi și la un afterschool, apoi trebuie să meargă și la niște activități. Așadar toate activitățile ar trebuie plătite, plus de asta unul dintre părinți trebuie să devină șoferul copilului. Să-l ducă unde are nevoie. Asta presupune că eu ar fi trebuit să renunț la anumite proiecte ca să pot să am mai mult timp liber ca să pot să o duc pe Petra, să o iau de la școală, să o duc la afterschool”, a spus Cristina Șișcanu.

Și a continuat: „Am făcut o listă ce înseamnă o școală de stat și cheltuielile pe care le presupune o școală de stat chiar dacă învățământul de stat e gratuit, totuși nu este suficient și știți foarte bine, dragi părinți. (…) Am văzut că nu ajungi la o sumă tocmai mică pe lună așa că până la urmă am luat decizia că trebuie să meargă la o școală privată”.

„Ne doream foarte mult ca Petra să meargă la o școală unde e un sistem bilingv”

În final, Cristina Șișcanu a explicat că și în ceea ce privește alegerea școlii private au existat mici probleme, vedeta și Mădălin Ionescu și-au dorit neapărat ca Petra să studieze și limba maternă. „Școlile private pe care le-am vizitat și le-am analizat, erau plusuri și minusuri, dar cu greu găsești școala potrivită 100%. Eu și Mădălin ne doream foarte mult ca Petra să meargă la o școală unde e un sistem bilingv.

Cel puțin pentru școala primară consider că este foarte important ca copilul să comunice foarte bine, să aibă un vocabular bun, să și scrie corect și limb maternă. Eu nu am vrut să meargă la o școală unde să învețe doar în limbă străină, respectiv doar în limba engleză”, a anunțat ea.

Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu sunt căsătoriți din anul 2011, o au împreună pe Petra, iar prezentatorul mai are alți doi copii mai mari, dintr-o altă relație.

