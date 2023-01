Motivul pentru care Cristina Șișcanu și soțul ei nu mai au parte de momente romantice. Ce le-a spus fiica lor, Petra

Petra, în vârstă de 5 ani, a decis că nu își mai dorește să își vadă părinții în situații romantice, fiind îmbrățișați sau afectuoși unul cu celălalt și nici nu vrea să îi lase prea mult timp singuri.

„I-am zis Petrei… ca părinții să nu fie stresați, să fie relaxați, zâmbitori, mai au și ei nevoie de momentele să petreacă așa împreună, să se giugiulească, ca iubiții.

Și Petra a zis că n-avem voie și să mai stăm vreo jumătate de an, până face ea 6 ani și după aia o să ne mai lase și pe noi să facem lucruri așa ca iubiții.”, a mărturisit Cristina Șișcanu, pe pagina sa de Instagram, la secțiunea Stories.

Cum a scăpat Cristina Șișcanu de depresie

Ca și în cazul altor vedete și Cristina Șișcanu s-a confruntat cu o perioadă dificilă. Vedeta le-a dezvăluit fanilor de pe rețelele de socializare că a avut depresie, iar terapia la psiholog, dar și rugăciunile au făcut-o să treacă peste momentele grele.

Recomandări Reacții furioase din Rusia după ce „inamicul ne-a provocat cele mai grave pierderi în acest război”

Vedeta a mărturisit că succesul întotdeauna va veni cu astfel de stări, însă este important să reușim să depășim momentele grele.

„De depresie am scăpat prin terapie la psiholog, după câteva ședinte deja am simțit o îmbunătățire vizibilă a stării mele. Am făcut multă rugăciune și pur și simplu nu m-am lăsat, asta e foarte important. Succesul vine și cu astfel de stări…”, mărturisea în acea vreme Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.

