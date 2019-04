Cristina Șișcanu, un an și jumătate fără Mădălin Ionescu în pat. Care a fost motivul separării

Cristina Șișcanu a făcut dezvăluirea la emisiunea sa, Cristina Șișcanu Show, pe care o prezintă online.

„Când a apărut Petra, mi-am dat seama că-l neglijez pe Mădălin. E adevărat că noi am trăit cu copii, cu Ştefania şi Filip, încă de la începutul relaţei. Am făcut totul în funcţie de ei, nici nu aveam cu altfel. Ei bine, deşi aveam antrenament, cu un bebeluş este altceva.

I-am acordat Petrei toată atenţia mea şi recunosc că l-am neglijat pe soţul meu. Eu, timp de un an şi jumătate, am dormit cu Petra, iar Mădălin a stat în altă cameră, iar acum dormim toţi trei pe canapea şi ne dor oasele, că nu mai avem loc în dormitor până nu renovăm. Am găsit o soluţie de compromis”, a mărturisit Cristina Șișcanu.

Cristina Șișcanu este cunoscută ca jurnalistă. Aceasta este căsătorită cu Mădălin Ionescu de câțiva ani. Aceasta este cea de-a doua căsnicie a ex-moderatorului TV. Cei doi au împreună o fetiță, Petra. Din primul mariaj, Mădălin Ionescu are doi copii: Ștefania și Filip. După naștere, Cristina Șișcanu a reușit să slăbească spectaculos, dând jos 27 de kilograme.

