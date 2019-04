Declarațiile lui Augustin Lazăr vor fi transmise în format LIVE TEXT pe libertatea.ro

UPDATE: Doresc să clarific câteva aspecte despre primii ani ai carierei mele de procuror, am datoria față de opinia publica colegii mei procurori și din respect pentru adevăr.

-În ultimele zile câteva instituții de presă mi-au atribuit fapte pe care nu le-am făcut mi-au pus etichete care să ma decredibilizeze ca magistrat, ca om, este prima dată în cariera mea de magistrat când se întâmplă asta.

-Nu sunt ofițer, subofițer sau agent. Am făcut armata ca orice bărbat la vremea lui și sunte rezervist al armatei române la arma geniu, dacă aș fi fost la o altă structură, ce speculații spar putea face în această situație.

-Nu am nici un grad și nici o calitate

-Toate adeverințele despre activitatea sa se afla la CNAS, care atestă că nu am fost colaborator al fostei Securități

-Între 82-89 am fost procuror. Nu am instrumentat dosare contra securității statului sau împotriva regimului comunist, ci doar fapte penale.

-Informațiile cu privire la activiatea Comisiei de Liberări Condiționale a fost prezentată tendențios.

-Activitatea ei nu era de a pune în libertate condamnați, acesta este rolul judecătorului, ca și acum.

„Am fost procuror stagiar, respectiv criminalist la procuratura Alba Iulia fără a exercita nicio funcție de conducere. Mapa mea profesională este la CSM, poate fi văzută, verificată și se vede că Revoluția m-a surprins la 33 de ani ca procuror criminalist care se ocupa de infracțiuni comise cu violență. Nu am investigat dosare penale vizând fapte împotriva regimului comunist. Aceste infracțiuni erau instrumentate în justiția militară. Episodul la care se face referire, calitatea de președinte al Comisiei. Cazul a fost prezentat în mod deformat și tendențios. Atribuția acestei comisii nu era de a dispune punerea în libertate a unor condamnați. Procurorul nu e judecător. Comisia avea doar rolul de a verifica îndeplinirea criteriilor tehnice, a unei fracții minime din pedeapsă și inexistența rapoartelor disciplinare. Legea avea aceleași prevederi pentru toate categoriile de condamnați” a spus Augustin Lazăr.

-Aceste atacuri complet nefondate la adresa mea sunt determinate de depunerea canditaturii pentru al doilea mandat la Parchetul General.

-Doresc să prezint scuze instituționale pentru practicile de dinainte de 89, instituite prin lege dar de o etică profesională deficitară.

Eu am exprimat njște regrete că in aplicarea legii am partcipat la această comisie de judecată si am evaluat după legea de atunci. Ramane ca aceasta să fie verificată, eu nu am nimic de ascuns. Aceasta era o practica conform legii în vigoare la nivel național

Site-ul luju.ro a scris, în urmă cu o săptămână, că procurorul general al României a refuzat de două ori, în 1986, eliberarea disidentului anticomunist Iulius Filip. În perioada 1985-1986, Lazăr a îndeplinit şi atribuţii privind Comisia de propuneri pentru liberare din cadrul Penitenciarului Aiud, care examina situaţia tuturor condamnaţilor ce îndeplineau fracţia de pedeapsă pentru liberare condiţionată.

În urma informațiilor publicate de site-ul luju.ro, Inspecția Judiciară s-a autosesizat și a decis să facă verificări.

De asemenea, CNSAS a anunțat că îl va verifica din nou pe Augustin Lazăr.

De cealaltă parte, procurorul general al României a respins acuzațiile că a refuzat eliberarea disidentului și a spus că acuzațiile care i se aduc sunt o încercare de „decredibilizare a mea în calitate de procuror general cât și destabilizarea Ministerului Public”.

„Este o grosolănie să spui că procurorul închidea sau deschidea pe cineva în penitenciar, că modifica mandatul de executare a pedepsei la care umbla doar judecătorul. Printre cele 50-60 de dosare, era posibil să fie și o persoană ca domnul Filip și condițiile erau verificate în același mod la toate persoanele, indiferent de ce condamnare aveau. Procurorul nu avea contact cu condamnatul din penitenciar, iar comisia era la grefa penitenciarului. Îmi exprim regretul pentru drama acestui om despre care acum am auzit, pe care nu l-am cunoscut. Se vede că a suferit nevinovat. El avea o condamnare dată de un tribunal militar și se afla la Aiud în executarea unei pedepse”, a mai spus Lazăr.

Acuzațiile vin în contextul în care, miercuri, Augustin Lazăr va susține interviul pentru funcția de procuror general al României.

