Ioana Tufaru, fiica regretatei Anda Călugăreanu, are o situație financiară foarte grea și trebuie să își întrețină copilul. Momentan, ea nu are un loc de muncă stabil, însă nici nu își dorește să se angajeze. „Nu, nu am un loc de muncă stabil și deocamdată nici nu caut!”, a declarat Ioana Tufaru. La un moment dat, aceasta avea un rol mic într-o piesă la Teatrul Evreiesc, însă din cauza pandemiei nu a mai putut urca pe scenă. „Teoretic, da, sunt încă acolo, doar că nu putem juca pentru că nu avem voie… suntem prea mulți pe scenă!”, a spus fiica regretatei Anda Călugăreanu.

Ajutorul social este cel care îi e sursă de venit acesteia, dar și drepturile de autor de pe urma părinților ei. Fiul Ioanei Tufaru este la școală, astfel că acum cheltuielile sunt mai mari.

„Câștig din ajutorul social 800 de lei, mă descurc greu financiar, dar nu mă plâng! Da, iau și drepturile de autor”, a spus Ioana Tufaru pentru ciao.ro.

Întreaga familie trăiește lunar dintr-o sumă infimă. Ioana Tufaru spune că soțul ei nu poate munci din cauza problemelor de sănătate și se va pensiona pe caz de boală.

„Venitul lunar este în jur de 1.500 de lei. Nu, Ionuț nu mai lucrează din cauza problemelor de sănătate pe care le are. Așteptăm să treacă pandemia să își facă pensie pe caz de boală”, a declarat aceasta.

De ce era Ioana Tufaru certată la teatru

Întrebată dacă a fost vreodată certată la teatru de vreun actor și de ce, Ioana Tufaru a răspuns:

„Actor nu, dar regizorul Andrei Munteanu, da! De mai multe ori. Era foarte drastic când greșeai, te taxa imediat, dar îți și arăta până învățai. Nu pot numi ceartă, doar lucruri de luat aminte!

Cel mai dificil a fost să mă adaptez cu stilul de lucru al lui Andrei, mișcarea scenică și intrările în scenă mi-au dat multe bătăi de cap. Dansurile erau foarte grele și le-am învățat greu, și mă certa când greseam până învățam. Apoi, cu cântecele, alea erau un coșmar… a fost greu să le învăț că erau în idis, o limbă destul de grea. Îmi amintesc că am repetat cuvintele la un cântec până am învățat să le pronunț corect pentru că trebuiau învățate perfect cuvintele că noi cântam live cu orchestra. A fost greu, dar până la urmă am reușit să fac perfect, așa cum cerea regizorul!”.

