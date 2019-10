De Daria Maria Diaconu,

De mai bine de o lună Ioana Simion, în vârstă de 43 de ani, a părăsit domiciliul conjugal din Primăverii. Pentru că nu se mai simţea deloc bine în vila în care stătea cu Ilie Năstase, în vârstă de 73 de ani, bruneta şi-a închiriat un apartament cu două camere în zona Pipera. Zilele trecute, însă, cei doi s-au întâlnit și Ioana Simion i-a pus o condiție lui Ilie Năstase: i-a cerut să o lase să schimbe mobilierul şi să renoveze casa din Primăverii, iar apoi să facă o sfeştanie pentru a alunga energiile negative, notează click.ro.

”O schimbare e întotdeauna binevenită. Da, am vizitat mânăstirile din Moldova, l-am dus pe Ilie să îşi liniştească sufletul. El tot timpul îmi spune: ”Măi, femeie, până la tine nu am fost deloc la mânăstiri!”. Şi am observat chiar şi o schimbare la el. E mai liniştit, ceea ce contează foarte mult. Încerc să schimb ceva şi prin casă, vreau să fac totul după gustul meu. Renovăm puţin, schimbăm mobilierul în dormitor şi în living”, a explicat Ioana Simion pentru sursa citată.

“Ioana face bine ce face, ea a hotărât să facă această schimbare şi sunt de acord cu ea”, a declarat Ilie Năstase.

