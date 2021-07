Cu ce se ocupă acum Tuncay Ozturk, fostul soț al Andreei Marin. „Ultima perioadă s-a rezumat la un singur aspect”

Tuncay Ozturk e foarte preocupat de viața lui personală, de afacerile pe care le deține. E medic și proprietarul mai multor centre de recuperare. Chiar astăzi a postat un mesaj pe Facebook în care a mărturisit ce face din punct de vedere profesional.

„Tuncay, te-au răpit extratereștrii?” 🤔 Raportez! Ei bine, prieteni…

Ultima perioadă s-a rezumat la un singur aspect, care m-a împlinit din toate punctele de vedere: dezvoltarea echipei mele, a proiectelor mele naționale, dar și internaționale. Am ales, pe bună dreptate, să iau o pauză de la social media, pentru a mă putea focusa pe clinicile mele.

S-a lăsat cu multă inspirație, energii și idei noi, dar și cu multe rezultate promițătoare. Următorul pas? Să ne bucurăm împreună de ceea ce ne va dicta viitorul. Până atunci, doar zile cu soare și zâmbete!”, a scris el în mediul online.

Despre viața personală nu a făcut însă dezvăluiri.

Andreea Marin a fost căsătorită cu Tuncay Ozturk aproximativ trei ani de zile, însă divorțul a venit în 2016. Vedeta a afirmat recent într-un interviu că mariajul cu Tuncay a fost o greșeală.

„A treia căsătorie? S-o uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit! Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela, nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Bănică jr, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct! Simplu!”, a declarat Andreea Marin.

