Cu ce se ocupă Daniela Crudu de când s-a retras din televiziune. „Cam atât fac, dar nu mă plâng. Am tot ce-mi doresc”

Mulți ani, Daniela Crudu a fost asistenta lui Dan Capatos în emisiunea lui de seara de la Antena 1. Aceasta a mai participat și în alte show-uri ale aceluiași post, precum „Asia Express”, „Splash! Vedete la apă”, „Chefi la cuțite”, „Poftiți pe la noi” și multe altele. Într-un interviu pentru playtech.ro, ea a dezvăluit că s-a plictisit de TV.

„Nu mai e ce a fost, totul e pe internet. Nu mai am chef să apar la emisiuni. Ce ar putea să mă mai provoace? Am fost la Burlăcița, la Survivor, am fost cam peste tot. Nu știu dacă am ratat vreun show TV de la Antenă. Și acum țin legătura cu toată lumea din Antenă, și cu Dan Capatos vorbesc foarte des.

Nu a mai fost să fie. Le-am făcut cam pe toate în domeniul ăsta, pentru mine nu mai e nicio provocare. Mi-au ajuns emisiunile gen concurs. Dacă ar fi ceva să mă atragă, vreun anume proiect, nu aș spune totuși, nu”, a declarat ea.

Fosta asistentă TV, după ani în care a apărut zilnic pe post, se bucură de un capital de imagine. Daniela Crudu a devenit model, are contracte de imagine, ea pozează pentru diferite companii, branduri, produse. E mulțumită cu ce face și spune că are tot ce își dorește.

„Am un shooting la Sibiu, la un brand de vodcă. Am pozat toată ziua, pe stradă în Sibiu, la o herghelie… Cam atât fac, am contracte de imagine. Dar nu mă plâng, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi doresc. Am și evenimente ca MC, prezint în câteva cazinouri, am contacte cu o casă de pariuri sportive, apoi cu vodca și la haine”, a mai spus aceasta pentru aceeași sursă.

În februarie 2020, Daniela Crudu a fost bătută de iubit. Vedeta a depășit acel moment rapid, s-a concentrat apoi la viața ei profesională.

