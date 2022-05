„Beau, beau”, „Maria”, „Marea” sau „Vara” sunt doar câteva dintre melodiile cântate de Dl. Problemă în urmă cu aproximativ 20 de ani. Într-un interviu pentru fanatik.ro a dezvăluit că face și acum ce îi place: muzică. A luat o pauză când a avut probleme medicale. A făcut schimbări majore în viața sa, a renunțat și la consumul de carne.

„Nu sunt chiar vegetarian, mai mănânc pește și fructe de mare, lapte și brânză, dar asta din ce în ce mai rar. În 2008 am avut o problemă foarte mare de sănătate, am ajuns să am ficatul dublu și jumătate. După ce am mâncat o lună numai vegan, fără să iau nicio pastilă, corpul meu și-a revenit. După o lună jumătate analizele au fost aproape perfecte.”, a explicat artistul.

Întrebat ce planuri are pentru 2022, el a povestit: „Am unul pe care nu-l zic, că e în sufleutl meu. Și mai am unul, vreau să reușesc mai multe contracte pe partea de publishing internațional, să extind partea de muzică a bussines-ului meu pe partea de publishing. Mai vreau să fim sănătoși, să scăpăm de ce este în jurul nostru și să ne fereastă Dumnezeu de lucrurile controlate de alții și care fac rău. Să trăim în pace și în liniște”.

La aproximativ 20 de ani de la succesul în carieră, Bogdan Tașcău recunoaște că îi este dor de acei ani ai tinereței, când era pe val. „Vremurile erau frumoase, cu toții ne amintim cât de frumoase erau. Eu le conștientizam și mă bucuram de fiecare concert, apariție, de fiecare album la care lucram, la fiecare melodie.

Îmi este atât de dor de oamenii care zâmbeau fericiți când veneau la concerte. Cui nu-i este dor de anii 2000? Erau mult mai puține griji și probleme”, a mai adăugat el pentru Fanatik.

