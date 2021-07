Cu ce se ocupă fiul lui Radu Mazăre. Are 27 de ani și se declară un bărbat independent: „Nu mă interesează politica”

Într-un interviu pentru emisiunea lui Dan Capatos de la Antena Stars, Răducu Mazăre s-a lăudat și cu viața profesională, dar și cu cea personală. Este antreprenor, are două afaceri, în două domenii total diferite.

Declară că nu e interesat deloc de politică, alte domenii îl atrag.

„Sunt un tânăr aspirant care dorește să învețe cât mai mult de la viață și să facă cât mai multe acțiuni ca antreprenor, atingând cât mai multe domenii, un pasionat al muzicii, al călătoriilor și un pasionat de oameni, dar nu mă interesează politica.

Fiul lui Radu Mazăre. Foto: Captură Antena Stars

În momentul de față sunt implicat în două proiecte: o agenție de marketing digital, pe care am început-o cu un prieten, am început cu un magazin online și acum atingem zona de tehnologie și HORECA. Iar cel de-al doilea este un sistem de criptomonede.

Mă consider pe picioarele mele sută la sută, doar la urgențe apelez la familie. Am învățat să fiu modest, am reușit să cunosc valoarea banului”, a spus Radu Mazăre jr în cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, potrivit spynews.ro.

Și pe plan personal toate merg ca pe roate. Radu Mazăre jr a recunoscut că iubește și este iubit. Mai așteaptă însă până să facă pasul cel mare, să se căsătorească, să aibă copil.

Și el, și iubita, care e din București, sunt interesați mai mult de carieră.

„Am o iubită, e din București. Ne-am cunoscut într-o vacanță. Eu m-am dus în Egipt, acolo erau mai multe grupuri de români și acolo ne-am împrietenit. Deocamdată suntem axați pe dezvoltarea pe plan profesional”, a mai adăugat fiul lui Radu Mazăre în aceeași emisiune.

