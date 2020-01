Cu ce se ocupă Giulia Nahmany după ce s-a retras din showbiz. Are în plan un film cu Horațiu Mălăele și o afacere în domeniul nutriției

De Andreea Romaniuc Archip,

Giulia Nahmany merge la castinguri, primește roluri și are agenda plină pentru următoarele luni, asta în pofida faptului că este văzută rar în public. „Lucrez cu oameni din străinătate, pentru că sunt proiecte în limba engleză. Momentan scriu o comedie foarte frumoasă”, ne-a dezvăluit ea. Vedeta va vedea rezultatul muncii sale la începutul acestui an, când urmează să apară filmul „Luca”, în care joacă și ea. „Am un film care trebuie să iasă în 2020 acum, regizat de Horațiu Mălăele. Am rolul Aylin, care este un casting director pentru un actor care vine din România. Urmează să filmez o peliculă regizată de Adrian Sitaru, care se numește „Audiția finală”– este un film din perioada Holocaustului, un scurt metraj. Joc alături de un actor din Germania, care a jucat și în „Inglorious Bastards”, în februarie încep filmările”, ne-a povestit Giulia Nahmany.

Lansează o gamă de produse pentru slăbit

Cum, de ani buni, și-a schimbat stilul de viață, se hrănește sănătos și face sport, actrița pregătește o afacere în domeniul nutriției. „Voi lansa în martie o gamă de batoane, granola, shake-uri proteice foarte bune, fără zahăr și sănătoase”, ne-a spus ea.

Video: Cosmin Nistor