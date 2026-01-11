Larisa Uță se numără printre concurenții Survivor România 2026 și face parte din tribul Faimoșilor, acolo unde a intrat cu dorința clară de a-și testa limitele fizice și mentale. Antrenor personal de fitness, cu o carieră solidă construită în timp, Larisa locuiește în prezent la Londra, iar viața ei arată astăzi exact așa cum și-a dorit. Drumul până aici nu a fost însă deloc ușor, fiind marcat de momente dificile.

După divorțul de tatăl copiilor, Larisa Uță a ales să se retragă o perioadă din viața publică și să se concentreze pe vindecare. A recunoscut că a fost intens criticată în acea etapă, însă a reușit să depășească momentele grele cu ajutorul celor mai importanți oameni din viața ei: copiii. Aceștia i-au fost sprijin constant și au ajutat-o să-și recapete echilibrul emoțional, chiar și atunci când presiunea era copleșitoare.

„Am 48 de ani și sunt antrenor personal. Am făcut judo 20 de ani, sunt o campioană și o supraviețuitoare din fire. Am trecut printr-un divorț dificil, dar mi-am revenit total. Am căzut de foarte multe ori, dar copiii mei m-au ridicat mereu, nimeni altcineva. Am fost judecată, mi s-au pus etichete, dar oamenii nu văd cum sunt eu, de fapt”, a declarat Larisa Uță, la Survivor 2026.

Larisa Uță vrea să-și antreneze colegii la Survivor România 2026

Schimbările făcute după despărțire au fost radicale. Larisa și-a regândit prioritățile, s-a mutat în străinătate și a investit masiv în cariera sa din domeniul fitnessului, unde a cunoscut succesul. Experiența acumulată de-a lungul anilor o recomandă drept una dintre cele mai bine pregătite concurente din punct de vedere fizic, un avantaj important într-o competiție extremă precum Survivor.

Ajunsă în Republica Dominicană, Larisa Uță nu s-a limitat doar la propriul parcurs. Concurenta a mărturisit că este dispusă să își antreneze colegii de trib, dacă aceștia vor accepta. Deja a început primele sesiuni cu Iustin HVNDS, căruia i-a oferit câteva sfaturi legate de exercițiile fizice și pregătirea corporală, demonstrând că spiritul de echipă și dorința de a ajuta fac parte din strategia ei.

„Dacă echipa acceptă, bineînțeles că i-aș antrena. Experiența mea, CV-ul meu… sunt impresionante. Dacă e ceva ce știu să fac în viață e asta, să antrenez”, a declarat Larisa Uță.