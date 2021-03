Cu ce se ocupă Tudor Turcu la nouă ani de când a câștigat „X Factor”. E mulțumit de noua afacere

În urmă cu nouă ani, Tudor Turcu făcea furori pe scena de la „X Factor”. A impresionat cu talentul lui, cu vocea sa. Și jurații, și telespectatorii l-au iubit și au decis că el merită marele premiu. Viața lui s-a schimbat de atunci.

E pasionat de pictură de mulți ani, iar acum are și o afacere. Ilustrează cărți pentru copii.

„Anul trecut am fost sunat de Corina Puşcă şi mi-a propus să fac ilustraţii pentru cartea de copii ce o avea în lucru. După ce am primit povestea am acceptat instant ideea de a face parte dintr-un nou proiect, o primă carte ilustrată cu picturile mele, care să bucure copiii! E prima carte pentru copii, ilustrată 100% de mine. Până în prezent am trei cărţi ilustrate. În primăvara acestui an o să combin expoziţia mea de pictură din Bucureşti cu o lansare de carte”, a spus cântărețul pentru click.ro.

Tudor Turcu pictează din adolescență

În urmă cu câțiva ani, într-un interviu pentru Libertatea, el a dezvăluit că îmbină pictura cu cântatul.

„Pictez dinainte să cânt și ambele pasiuni le-am urmat neîntrerupt, din adolescență. E uimitor cât de frumos poți împleti culoarea cu sunetul”, s-a destăinuit solistul.

