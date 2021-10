Nu sunt multe ședințele foto pentru care Andreea Raicu a renunțat la haine. Deși nu și-a expus niciodată părțile intime, vedeta a făcut câteva pictoriale sexy. Ea a pozat pentru revista VIVA! într-o ipostază provocatoare în urmă cu foarte mulți ani, însă niciodată nu a vrut să apară în revistele pentru bărbați.

Recent, Andreea Raicu a venit în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV, unde a recunoscut cu ce sumă fabuloasă a fost ofertată să pozeze în Playboy. 100.000 de euro ar fi fost banii pe care fosta prezentatoare TV i-ar fi primit dacă accepta să pozeze goală.

„100.000 de euro este suma care mi s-a oferit ca să apar în Playboy și m-am gândit ca dacă pozez nu m-aș fi simțit confortabil apoi”, i-a spus Andreea Raicu lui Cătălin Măruță, care s-a arătat extrem de uimit de dezvăluirea vedetei.

Andreea Raicu a suferit din cauza titlurilor din ziare

Au trecut 20 de ani de când Andreea Raicu a apărut pe micul ecran și a rămas în atenția publicului. Viața ei privată a stârnit mereu interesul oamenilor, astfel că era tot timpul pe paginile ziarelor. Vedeta recunoaște că a fost foarte afectată la vremea respectivă de titlurile din ziare, care nu erau întotdeauna adevărate.

„20 de ani de televiziune. Nu era presa asta mondenă, era revista VIP. Îmi aduc aminte că era o știre îngrozitoare despre mine, că am fost bătută. Am plâns enorm, pentru că nu înțelegeam de ce poate cineva să inventeze ceva despre cineva fără să îl cunoască.

Atunci aveau o putere foarte mare publicațiile, nu exista social media. Când se scria ceva la ziar era sfânt.

Am avut perioadă în care revista Star m-a hărțuit și chiar m-a fotografiat cu cineva, am plecat la munte, iar la vila aceea nu erau draperii. Într-o noapte, când stăteam în pat am auzit o mașină.

I-am zis că sunt paparazzi. S-a dovedit că aveam dreptate. Și așa a apărut povestea asta. Atunci, m-am simțit violată, eram într-un moment intim cu cineva foarte apropiat.

I-am dat în judecată, am câștigat și am donat banii, pentru ca mi se păreau bani murdari. Mai chinuitor a fost pentru mama ea. Am suferit mult, dar cred că mult mai mult a suferit mama mea”, a mărturisit Andreea Raicu în emisiunea de la PRO TV.

