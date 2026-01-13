Ieri, pe seară, PRO TV a făcut public într-un comunicat de presă că va încheia, pe 6 februarie 2026, difuzarea unuia dintre cele mai longevive formate ale sale: emisiunea „La Măruță”.

Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului de televiziune liniară, cât și consumatorilor digitali, în contextul unei piețe media aflate într-o continuă evoluție.

Apariția lui Cătălin Măruță

Înainte de această decizie, în dimineața zilei de 12 ianuarie, Cătălin Măruță a apărut în pădurea din nordul Bucureștiului, unde face mișcare aproape zilnic. Acolo, el s-a văzut cu Cosmin Seleși, actor și prezentator de televiziune, dar și cu un alt prieten. Împreună au făcut pași prin natura acoperită de zăpadă, chiar dacă erau -8 grade.

Temperaturile scăzute nu i-a împiedicat să facă mișcare. „I-am scos pe băieții mei la plimbare! Ia uite-te, a înghețat barba. (…) Fac militărie cu ei, dar nu mă ascultă. Hai, băieți! Inspirăm, expirăm! Nu mă ascultă, dar fac din ei oameni serioși. Avem deja peste cinci kilometri într-o oră, profesioniști. Hai neața! Hai mișcare”, a spus prezentatorul.

Ce va face Cătălin Măruță după închiderea „La Măruță”

În comunicatul transmis de Pro TV, el a menționat: „Au fost 18 ani în care «La Măruță» a fost mai mult decât o emisiune și a devenit o parte importantă din viața mea și, sunt convins, și din viețile multor telespectatori. Am crescut împreună, am râs, am sărbătorit, am învățat și am descoperit poveștile extraordinare ale invitaților noștri. Pentru mine, acesta a fost un capitol minunat, care va păstra mereu un loc special în sufletul meu.

Acum sunt curios și privesc cu entuziasm perioada care urmează, urmând să îmi dedic timpul mai multor proiecte din zona online și noi formate pe care îmi doream să le dezvolt. Sunt profund recunoscător echipei și publicului care mi-au fost alături în fiecare zi a acestei călătorii și le mulțumesc pentru fiecare moment pe care l-au împărtășit cu mine”, a spus Cătălin Măruță.

Compania explorează în prezent oportunități interne pentru echipa de producție, cu scopul de a valorifica experiența și competențele acesteia în alte proiecte.

„«La Măruță» a fost un format unic pe piața de televiziune din România și o parte importantă din istoria PRO TV. Suntem recunoscători echipei și lui Cătălin Măruță pentru contribuția lor remarcabilă. Această schimbare nu este o separare, ci urmează o evoluție naturală, parte a unei transformări mai ample de conținut pe care o vom implementa în perioada următoare”, a spus și Aleksandras Cesnavicius, CEO PRO TV.