Chiar înaintea debutului show-ului la TV, ispita Amelia ne-a dezvăluit că a interacționat cu multă lume în Thailanda și că experiența de la Insula Iubirii 2025 nu a schimbat-o.

„Am interacționat cu toată lumea. Nu vreau să explic absolut nimic, pentru că altfel își pierde farmecul, dar pot spune că m-am bucurat foarte mult de toată experiența asta. M-a schimbat! Dar nu atât de tare încât să fiu o altă persoană. În schimb, am venit cu mai multă încredere de mine și cu răbdare, pentru că acolo necesită răbdare. Automat, cunoști niște oameni și trebuie să fii ascultător. Și cam atât, în rest, sunt la fel”, a spus Amelia.

Amelia ar mai participa la Insula Iubirii și în viitor

Întrebată cum i s-a părut participarea ca ispită la Insula Iubirii 2025, tânăra a precizat că ar mai repede o astfel de experiență.

„Doamne, cred că aș mai repeta-o de «N» ori, sincer. Mi-a plăcut foarte mult! Experiența asta a fost ceva… Cum să spun? Un nou! A fost un puseu de creștere pentru mine. Sunt cântăreață la început. Adică eu cânt de la 6 ani muzică populară, doar că am plecat puțin în străinătate, am fost în Olanda. Acolo am avut o relație și când s-a terminat, m-am hotărât să vin în România și m-am hotărât să mă pun pe treabă și să fac muzică. Iar acum sunt la început.

M-am despărțit de fostul meu iubit, m-am întors din Olanda în România și apoi s-a ivit oportunitatea de a merge ca ispită la Insula Iubirii 2025. Nu am suferit prea mult, pentru că eu am suferit în relație, practic. Și nu am mai avut ce să consum după despărțire. M-a ajutat foarte repede să trec peste asta faptul că am plecat în altă parte. Am plecat pe o insulă cu foarte mulți oameni mișto pe care i-am cunoscut și m-am focusat pe o idee. Pot spune că sunt prietenă cu toată lumea. Am păstrat legătura și cu ispite, și cu unii concurenți”, a spus Amelia în exclusivitate pentru Libertatea.

Ispita de la Insula Iubirii 2025 a precizat că nu și-a făcut un plan înainte de a ajunge în Thailanda, ci a lăsat lucrurile să vină de la sine. Mai mult decât atât, ea a afirmat că vede altfel bărbații după ce s-a întors din show-ul de la Antena 1.

Tânăra vede diferit bărbații acum

„Nu mi-am făcut planuri de genul ăsta, pentru că știi că planul de acasă cu socoteala din târg nu merg. Dar cumva mi-am dorit să fiu eu și, până la urmă, cam asta am fost. O să vedeți la televizor. N-am purtat nicio mască, asta se va vedea, pentru că eu oricum pe social media sunt activă și vorbesc foarte mult, mai ales pe story pe Instagram. Și cine vrea să mă vadă, mă va vedea la fel cum sunt și acum acasă.

Acum pot să văd altfel bărbatul, în general, pentru că am aflat cumva foarte multe puncte slabe din partea băieților. Și eu mi-am dorit întotdeauna respect. Iar dacă nu văd respectul ăla din prima clipă… Mi-am arătat și eu punctele slabe. Adică trebuie să le arăți, pentru că altfel nu se întâmplă nimic. Și aici mă refer la relațiile din afara emisiunii”, a încheiat Amelia interviul pentru Libertatea.

