Cucu de la „Survivor România”, dezvăluiri despre câștigătorul marelui premiu. „Eu am spus de la început”

„Știam că va reuși cumva să plece (n.r. – Culiță). De aia nu i-am spus numele în consiliu. Știam că nu o să ajungă în finală. Știam că o să facă ceva să ajungă acasă, pentru că o să nască Daniela lui.

Zanni o să câștige, eu știu asta în sufletul meu. Dacă oamenii se supără că țin cu Zanni, asta e. Eu am spus de la început că sunt sincer. Zanni a fost singurul care nu s-a ridicat (n.r. – în momentul eliminării lui), iar în momentul în care l-am luat în brațe, mi-am dat seama că tremură tot și că plânge.

Nu știa ce să zică, pentru că am ieșit cumva din nominalizarea lui. Eu am și zis că nu o să fac alianțe cu nimeni. Dacă Zanni avea o strategie mai bună mergeam pe strategia lui, iar dacă Culiță are o strategie mai bună, merg pe a lui. Eu nu am fost în tabăra nimănui.

În competiția asta, majoritatea au ieșit urât, ba că se certau, de exemplu Vera, care e ieșit cu tărăboi. Andreea și-a asumat și a ieșit cu capul sus, curat. Pe ea am simțit-o că spune adevărul. Îmi pare rău că nu și-a dat prea mult cu părerea”, a declarat Cucu pentru WOWbiz.ro.

