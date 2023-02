Culisele revenirii lui Cabral la Pro TV. Declarații despre noul sezon al emisiunii sale: „Vom avea familii mișto, unele întrebări la fel de tâmpite”

Au reînceput filmările pentru show-ul „Ce spun românii”. După o scurtă vacanță, timp în care telespectatorii PRO TV s-au bucurat de show-ul „Batem palma?”, prezentat de Cosmin Seleși, Cabral s-a întors pregătit să cunoască noi familii simpatice dornice să răspundă la tot felul de întrebări nebune.

„Toți venim cu idei, dar echipa structurează întrebarea în așa fel încât să poată să fie jucată”

La filmări, Cabral a fost surprins în diferite ipostaze, însă nu numai cu aparițiile lui a atras atenția, ci și cu declarațiile. A spus că toată echipa „Ce spun românii” contribuie cu idei la întrebările din emisiune.

„Venim cu întrebări noi pentru că avem o echipă de conținut foarte bună. Toți venim cu idei, dar echipa structurează întrebarea în așa fel încât să poată să fie jucată în emisiune”, a spus prezentatorul, care a recunoscut că în noul sezon nu apar noutăți, schimbări.

„Stiu că lumea când vine cu sezon nou zice chestii, dar noi nu venim cu nimic nou, este același proiect, la fel sunt familii foarte mișto, întrebări la fel de tâmpite, unele, e totul la fel. N-am reparat nimic, era bine cum era înainte”, a zis Cabral, și a mai adăugat: „Știu că atunci când vii cu ceva nou: «Mamă, uitați-vă, e nemaipomenit». Nu, noi suntem aceeiași”.

Cine sunt cei 100 de românii de la „Ce spun românii”

Întrebat cine sunt cei 100 de români menționați mereu în emisiune, Cabral a glumit inițial, însă apoi a dezvăluit cine sunt respectivele persoane. „Sunt niște rude de ale mele de la Buzău. Cei 100 de români sunt 100 de oameni pe care noi îi tot schimbăm, îi tot rulăm, oameni care au răbdare să ne răspundă.

Noi luăm răspunsurile de la ei, le punem într-un tabel, stabilim cele mai populare răspunsuri și pe alea le ținem. Dar sunt și unele întrebări pe care nu el putem juca, răspunsurile sunt de la X la Y și nu ai cum. Atunci, respectiva întrebare nu intră în emisiune”, a concluzionat prezentatorul.

Cosmin Seleși, scos de la Pro TV

Săptămâna aceasta, la PRO TV, vor fi difuzate ultimele ediții din primul sezon „Batem Palma?”. Cosmin Seleși, prezentatorul emisiunii, a făcut declarații despre show, însă nu a anunțat când va reveni pe post cu un nou sezon. Din 6 martie, Cabral revine cu „Ce spun românii”, emisiunea va fi difuzată în fiecare zi, de la ora 18.00, pe PRO TV și VOYO.

„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună.

A fost o super atmosferă pe platourile de filmare, iar faptul că cei de acasă ne-au fost alături la fiecare ediție într-un număr atât de mare înseamnă că am reușit să le aducem și lor starea noastră.

Chiar dacă acum am ajuns aproape de final, vă pot spune să rămâneți cu ochii pe paginile noastre până vom reveni cu noi detalii despre sezonul următor”, a declarat Cosmin Seleși ieri, înainte de prima ediție a săptămânii.

