Elena a vorbit deschis despre perioada divorțului în emisiunea „Online story by Cornelia Ionescu”. Ea spune că totul a venit brusc și că reacția ei a fost una de blocaj.

„Primul moment a fost… am înțeles foarte multe lucruri. Și doi: m-am blocat și am început să mă gândesc cum să vorbesc cu Alessia.”

„Țin minte și acum, eram în mașină dacă nu mă înșel, nu eram lângă ea. Știu că avea colegi «drăguți» care îi trimiteau instantaneu informațiile, doar am sunat-o și i-am spus: nu iei telefonul până nu ajung acasă.”

Elena recunoaște că cel mai greu moment a fost să îi explice fiicei sale ce se întâmplă în familia lor.

„Am ajuns acasă și am avut o discuție. Asta era în capul meu. Am înțeles anumite aspecte din viața mea și am încercat să mă gândesc cum fac mai ușor de digerat pentru copil. Asta a fost. Atât.” „Și seara am mers la o petrecere de botez.

De-aia țin minte data. Prietena mea cea mai bună din Chișinău avea petrecerea și eram toți la party.” Întrebată dacă a deranjat-o faptul că CRBL iubește o femeie mult mai tânără, Elena a fost discretă „Nu contează vârsta. În ziua de azi, vârsta e doar un număr”, a mai adăugat Elena.

