Începând cu 13 octombrie, fanii lui Alex Velea vor putea vedea în cinematografele din toată țară filmul în care artistul are rol principal. „Băieți deștepți” este un film românesc de acțiune-comedie, în regia lui Igor Cobileanski.

Logodnicul Antoniei are rol principal în film și este un „băiat rău”, care se luptă să supraviețuiască în penitenciar. Din distribuția filmului „Băieți deștepți” fac parte Alex Velea, Ruby, Olimpia Melinte, Vali Vijelie, Johny Romano, Silviu Mircescu, Dan Bursuc și mulți alții. Pelicula îi are în prim-plan pe Leo, Alex și Costi, o echipă de polițiști suspendați ce sunt chemați înapoi la datorie pentru a investiga un baron local al drogurilor, Narcis, cu care au o istorie îndelungată.

În mijlocul acțiunii înflorește o surprinzătoare poveste de dragoste între Leo și Lara, mâna dreaptă a traficantului. Vor reuși oare cei trei polițiști să îl captureze pe Narcis? Răsturnările de situație spectaculoase, scenele de acțiune pline de adrenalină, trădările neașteptate, umorul și încurcăturile celor trei polițiști simpatici fac deliciul filmului.

Alex Velea a petrecut câteva zile în Penitenciarul Jilava

Pentru sursa mai sus-menționată, Alex Velea a povestit cum a fost să filmeze într-o închisoare. „Experiența… a fost ceva inedit. O parte din Băieți deștepți s-a filmat în Penitenciarul Jilava. Și pentru câteva zile, ore bune le-am petrecut acolo. Când sunt pus în această ipostază, de actor (deși mai am mult de învățat până să am acest merit, să mă pot numi și așa) sunt emoționat și încerc să mă autodepășesc la fiecare scenă. Vreau să confirm că am potențial și să-i conving pe cei ce m-au ales că au luat o decizie înțeleaptă dându-mi rolul.”

Despre rolul pe care îl are în film, cântărețul spune: „Sunt un bad boy cu valențe de băiat valabil care este pus în diverse situații din cauza mediului în care ajunge – pușcăria. O să vă placă personajul meu”.

Dominic și Akim s-au bucurat extrem de tare când au aflat că tatăl lor va apărea într-un film. Și Antonia, mama lor, a jucat recent în filmul „Haita de acțiune”. „Copiii noștri sunt fericiți ori de câte ori părinții lor fac ceva artistic. Noi ne manisfestăm bucuriile și ei trăiesc alături de noi, cei mari, aceste împliniri. Se mândresc cu părinții lor și vor să ne calce pe urme. Evident că o să îi iau”, a declarat Alex Velea.

„Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru ce am”

Artistul are planuri mari legate de cariera sa. Alex Velea este recunoscător pentru ce a reușit să facă pe plan profesional și mărturisește că muncește foarte mult pentru a avea succesul pe care și-l dorește.

„Îi mulțumesc în fiecare zi lui Dumnezeu pentru ce am. Tot ce-mi doresc e ca familia mea să fie bine, să fim sănătoși și să avem putere de muncă, inspirație și ambiție măcar ca până acum. Asta vă doresc și vouă. Ne vedem la film!”