„Dragoș Buliga avea nevoie de muzica originală pentru pilotul pe care îl pregătea. M-a chemat la o întâlnire, pe care eu o credeam a fi una legată de bere și alte activități libere, și mi-a propus să fac muzica pentru proiectul la care se gândea. Proiect care nu avea susținere din partea niciunui „boss– „șef–„mai mare–„putere de decizie din vreo televiziune, așa că prestațiile urmau a NU fi plătite. Dar, pentru că este un mare „dar, din echipa care mergea la drum, TOT GRATIS, făceau parte Bobo, Leonid, Rait, Tinca, Costi, Mălăele, așa că am zis imediat DA.”, a spus Mihai Mărgineanu.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Chitaristul ochelarist cu lentilă spartă a căpătat un nume și o activitate: Ardiles, hoțul satului!”

„Treaba mea era să asigur coloana muzicală și să apar în anumite momente cu o chitară în mână, să cânt live niște cântecele pe care le compuneam strict pentru momentele alea. Orice om normal are erecție intelectuală când aude așa ceva. Așa că am profitat de momentul creat și l-am rugat pe Dragoș să îmi regizeze un videoclip, cu aceeași echipă, pentru cântecul „Melci, scoici, raci. Acesta urma să fie promo pentru un eventual spectacol pe care l-am putea lega cu filmul (care încă nu avea un nume). Un spectacol muzical! Zis și făcut!

Peste un an, „Las Fierbinți s-a lansat și a rupt audiențele, eu am lansat un disc nou cu „Zaritza și am făcut un spectacol la Sala Palatului. La scurt timp, chitaristul ochelarist cu lentilă spartă a căpătat un nume și o activitate: Ardiles, hoțul satului!”, a mai adăugat actorul pentru viva.ro.

Întrebat dacă contribuie și el cu replici la personajul lui, Mihai Mărgineanu a spus: „Ardiles este un hoț ordinar și l-am privat de orice calitate pe care ar trebui să o aibă un om obișnuit. Nu a fost greu să fac asta, pentru că Ardiles a apărut odată cu filmul, deci nu trebuia să joc un personaj deja consacrat. Ceea ce, probabil, ar fi fost mai dificil un pic.

Ardiles trebuie să fie plin de defecte, pentru ca nu cumva, Doamne ferește!, să și-l ia cineva drept model. Pentru că mie nu-mi plac hoții ordinari, dar, apreciindu-i un pic pe hoții ăia speciali din filme, încerc să-i aduc ceva special și domnului Ardiles. Până la urmă, și el tot un hoț din filme este.”, a încheiat el.

GSP.RO Cine e noul ofițer de presă de la Ministerul Sportului. Exclusă de la Miss România când avea 15 ani. Motivul e șocant

Playtech.ro BOMBĂ! Ilie Năstase a FUGIT din România după ce Ioana a fost AGRESATĂ într-un restaurant. Detalii șocante

Observatornews.ro Momentul în care Putin se răstește la șeful spionilor ruși: "Vorbește clar! Susții sau vei susține independența republicilor?"

HOROSCOP Horoscop 22 februarie 2022. Săgetătorii sunt inspirați, zâmbesc mult, pentru că li s-a luat o piatră de pe inimă

Știrileprotv.ro Marea Britanie: Rusia a început deja să invadeze Ucraina

Telekomsport Prima veste proastă pe care o primeşte Rusia după ce Vladimir Putin a recunoscut independenţa regiunilor Doneţk şi Luhansk