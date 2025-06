După ce au început filmările pentru cel de-al doilea sezon al serialului, Ștefan Iancu a stat de vorbă cu Libertatea și a dezvăluit cum a ajuns să joace în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”, producție în care se regăsește și Bogdan Iancu, nimeni altul decât fratele lui.

Libertatea: Cum ai ajuns să joci în „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”?

Ștefan Iancu: Ca la fiecare rol, am început cu participarea la la casting. Am dat probă pe același rol cu fratele meu și am rămas ultimii doi. Decizia finală a fost să ne aleagă pe amândoi, aşa că a mai apărut un personaj în poveste. Toată lumea a ieşit câștigată.

Te știai cu alți actori din distribuție? Ai mai lucrat cu ei înainte?

Da, cu mulți dintre ei. Nu neapărat cu cei din nucleul ăsta mai tânăr cu care împart majoritatea secvențelor, pe ei i-am cunoscut acum. Dar lucrasem înainte cu Andrei Aradits, Bebe Cotimanis, Karina Jianu…

Cu cine te înțelegi cel mai bine pe platourile de filmare?

Mă înțeleg bine cu toată lumea. Dar cel mai mult timp îl petrec în compania actorilor alături de care și joc și atunci aș zice cu ei. În frunte cu fratele meu, pe care îl văd mai des la filmări decât în afara lor și atunci e un prilej bun să mai schimbăm o vorbă.

Te așteptai ca „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” să aibă un succes atât de mare?

Da! Deja de ani buni s-a dovedit că rețeta asta a serialelor de genul acesta funcționează și, având în vedere subiectul și distribuția, m-aș fi mirat dacă nu avea succes. Ne bucurăm și le mulțumim pe această cale tuturor celor care ne urmăresc în fiecare joi, de la ora 20.30, la Antena 1.

Ce îți spune lumea când te vede pe stradă? Ești abordat de către fani?

Mă mai felicită lumea, ceea ce e flatant. Nu știu exact dacă mă felicită în general sau pentru vreun rol anume, dar mulțumirile sunt la fel de sincere în oricare dintre cazuri.