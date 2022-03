„În terapie am descoperit un lucru foarte important de care nu eram conștientă. Dar lucrând foarte mult, am înțeles asta, că în mine erau două energii: era acel copil, imatur emoțional și înfricoșat, să se arate așa cum este și partea asta: eu pot, eu sunt o femeie puternică, o femeie independentă, nu am nevoie de nimic de la nimeni și am capacitatea să fac absolut orice.

Eu nu mi-am dat seama de imaginea pe care mi-am creat-o în fața lumii. Am învățat că am voie să greșesc și e ok. Este o eliberare acest lucru”, a spus vedeta, potrivit VIVA!

„Am fost de curând la o emisiune și mi-a zis: «Cum te descurci cu relațiile, pentru că ai avut numai relații eșuate». Nu, faptul că eu nu sunt măritată în acest moment înseamnă că am avut doar relații eșuate?

Nu, am avut niște relații care m-au învățat niște lucruri excepționale și care m-au învățat să mă înțeleg. Să mă vindec de toate rănile mele, pentru că nu poți să te vindeci citind cărți, acum să fim serioși, le citim. Le înțelegem la nivel cognitiv și le asimilăm doar în experiențe”, a mai spus Andreea Raicu.

