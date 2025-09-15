Cum a ales Anca Dumitra cele două prenume ale băiețelului ei. „Am avut senzația că sunt copleșită. Îmi era teamă”

Anca Dumitra și Manfred aniversează curând 3 ani de căsnicie. Povestea lor de dragoste a început în urmă cu câțiva ani, iar acum formează unul dintre cele mai solide cupluri. În cadrul interviului, vedeta a vorbit despre cum a ales cele două prenume ale băiețelului ei.

„Ne doream un nume simplu, ușor de pronunțat în orice limbă, pentru că familia noastră se mișcă între România, Austria și alte locuri. Levi mi-a venit firesc în minte, mi s-a părut sonor, simplu și drăguț. Abia mai târziu, prietenii noștri ne-au reamintit că prima vacanță împreună a fost în Laponia, chiar lângă o stațiune care se numește Levi.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Atunci am simțit că există o legătură frumoasă, ca un semn. Nicholas l-am ales pentru că e un nume cu mare încărcătură pentru mine – părintele Nicolae, un om foarte apropiat sufletului meu și al familiei noastre”, a spus Anca Dumitra pentru revista VIVA!

Anca Dumitra a recunoscut că de de când a devenit mamă au existat momente în care s-a simțit copleșită. Însă, de fiecare dată, ea a avut sprijinul soțului și al mamei ei.

Recomandări Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă

„Da, am avut senzația că sunt copleșită. Mama mea este ajutorul și baza mea de nădejde, suntem trei în ecuația asta – mama, tata și bunica. Prima băiță i-a făcut-o soțul meu, eu eram prea temătoare. Îmi era teamă să nu-l rănesc, era atât de mic… Mama mea ne-a fost sprijin de neprețuit, fără ea ar fi fost mult mai greu. Primele săptămâni au fost complicate, mai ales perioada colicilor. Simțeam că nu fac față uneori, mai ales când nu reușeam să-l liniștesc.

Dar, cu timpul, toate s-au așezat și am prins mai multă încredere. E atât de frumos când privești în urmă și revezi absolut toate momentele care la acea clipă îți păreau absolut înfricoșătoare, însă cu adevărat prima luna, cea de acomodare, a fost mai interesantă’! (zâmbește)”, a mai spus actrița pentru sursa citată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE