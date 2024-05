Cătălin Bordea petrece această zi, de 1 Mai, altfel. Actorul sărbătorește prin muncă și asta pentru că își renovează terasa, iar apoi va sta în compania prietenilor.

Acesta nu mai merge la mare de ani buni, în această perioadă, după experiența de care a avut parte, la Vama Veche, în urmă cu ceva timp.

„Distracția de 1 Mai și interacțiunea cu femei bete pe la mare se situau pe locul șapte și opt după găsire șosete în pătrățele și cumpărat humus…Am avut parte de experiente din astea în facultate. Și doar o dată.

Am fost în Vama Veche, m-am izbit de gălăgia oamenilor beți. Și mi-a ajuns. De atunci, am evitat să mai plec la mare de 1 mai. Prefer un șpriț academic cu niște prieteni buni. Nu am găsit acum niciun motiv întemeiat să mai plec de acasă. Renovăm terasa clubului. Turnăm beton, construim acoperiș. Ne pregătim pentru ce va urma. La vară, acolo vor avea loc show-urile”, a declarat acesta în exclusvitate pentru CANCAN.RO.

Ce le-a interzis Cătălin Bordea prietenilor după ce a divorțat de Livia

Cătălin Bordea a suferit mult după divorțul de Livia, după 11 ani de relație. Comediantul a fost marcat de despărțire, i-a avertizat și pe prietenii lui cum să se comporte cu el în perioada delicată după separare.

Anul trecut, Cătălin Bordea a divorțat la notar de Livia, femeia cu care era căsătorit și cu care avea o relație de 11 ani de zile. Despărțirea l-a afectat mult, a ajuns să facă chiar și terapie pentru a trece peste separare, dar și peste decizia Liviei, care l-a înșelat și formează un cuplu cu artistul Spike.

În timp ce Cătălin Bordea e singur, Livia e fericită alături de artist, s-au afișat în repetate rânduri împreună pe străzile din București, la mall, dar și la evenimente, acolo unde el avea cântare. Comediantul își vede de viața lui profesională, are mare succes cu show-uri de stand-up pe care le ține.

„Am interzis orice remarcă despre ei când sunt și eu de față”, a mărturisit Cătălin Bordea pentru Cancan. Și a continuat: „De ei, de Dragnea și despre diete nu mai vreau să aud ceva. Pentru că sunt cam același lucru“.

