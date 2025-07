Imaginea postată pe Facebook o arată pe Andreea Esca îmbrăcată într-un costum de baie simplu, dar elegant, cu zâmbetul larg și natural care o caracterizează, alături de fosta campioană olimpică la natație, Camelia Potec. Cele două par gata de antrenament, cu plute în mâini și chef de distracție.

Andreea Esca, la bazin cu Camelia Potec

Însă totul s-a transformat într-un moment amuzant care a devenit rapid viral, grație unei postări savuroase făcute de Esca pe pagina sa de Facebook. „Gluma zilei vine de la Camelia! Ne băgăm în bazin, luăm două plute și suntem gata de antrenament.

Vine însă o prietenă, care ne roagă să facem o fotografie (imaginea 2 🤣). Ce zice Camelia… «Stai să nu ne pozăm cu plutele, că părem începătoare» 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Mor cu ea! Cine ar fi putut crede așa ceva despre campioana noastră olimpică la natație???? 🤣🤣🤣🤣

PS. Pentru că pe 19 iulie este Ziua Națională a Natației, vă aștept cu poze sau filmări cu voi la înot, ca să le repostez, de ziua acestui sport minunat ❣️”.

Postarea a stârnit zeci de reacții și comentarii apreciative din partea internauților, care au salutat energia pozitivă și naturalețea cu care cele două vedete promovează sportul și buna dispoziție.

Andreea Esca, din ce în ce mai des prezentă pe rețelele sociale

Pentru Libertatea, Andreea Esca a declarat că este din ce în ce mai des prezentă în social media alături de copiii ei, Alexia și Aris, pentru că aceștia din urmă au „momit-o” cu sume deloc de neglijat. „Da, da, m-au plătit foarte mult. Mi-au dat bani și m-au convins. Pur și simplu a fost un job plătit. Se câștigă foarte bine, extraordinar de bine. Ne place foarte mult să creadă lumea că așa este”, a povestit amuzată Andreea Esca pentru Libertatea.

Nu la fel de ușor de convins a fost și partenerul de viață, Alexandre Eram. Acesta nu apare în filmulețe de pe Tik Tok sau Instagram decât extrem de rar și doar în anumite circumstanțe. „Tati este un om serios. Eu chiar mă distrez cu copiii. Chiar ne distrăm și mi se pare important câteodată să mai dai și în mintea copiilor. De obicei ne ies din prima filmările, nu tragem de multe ori, dar dacă nu iese ceva bine, eu sunt atentă. Și Alexia este foarte atentă la toate detaliile așa că dacă am ceva de făcut cu ea stau foarte liniștită că o să iasă foarte bine pentru că deja ea face calculele să meargă perfect”, a explicat prezentatoarea Știrilor Pro Tv.

Andreea Esca nu simte că muncește atunci când e la pupitrul știrilor

Cei care urmăresc pe rețelele sociale familia Esca-Eram pot observa cu ochiul liber că Andreea Esca are mereu o atitudine pozitivă, este mereu cu zâmbetul pe buze și de fiecare dată pusă pe șotii. Ca orice om, are și zile mai puțin bune, însă nici atunci nu îi dispare complet zâmbetul de pe față. Culmea că, în acele zile, își găsește puterea chiar la locul de muncă, nu are nevoie de un artificiu pentru a apărea pozitivă în fața telespectatorilor.

„Cu siguranță că există zile în care nu sunt în cea mai bună formă, dar chiar și atunci, în momentul în care mă îndrept către platou, am așa un loc anume, pe unde trec și mă apucă așa, nu știu, o bucurie pentru ceea ce fac. Adică în continuare fac cu bucurie ceea ce fac. Ceea ce cred că este rar și de asemenea, apreciez și mai mult că mi se întâmplă lucrul ăsta”, a mai declarat Andreea Esca pentru Libertatea.