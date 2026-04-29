Marți seara, 28 aprilie, vedeta a fost însă o prezență extrem de delicată, elegantă și rafinată la o prezentare de modă organizată de designerul Elena Perseil.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Nu ies prea des la evenimente, timpul meu e destul de plin cât să-mi doresc, atât cât rămâne după munca mea, să am vreme pentru cei dragi și pentru mine însămi, însă azi am dedicat acest timp frumuseții feminine și am fost alături de creatoarea de modă pe care o prețuiesc, Elena Perseil. Port acum o creație semnată de ea. Am descoperit, privind noua ei colecție, că îmi plac mult rochiile cu broderie delicată, care te duc cu gândul la vremuri de mult apuse, dar de un romantism aparte. Pentru Violeta, mi-a plăcut o rochie roșie ca focul, pe care am văzut-o pe podium, dar ea face propriile alegeri și e bine așa”, a spus Andreea Marin, potrivit Click.

La prezentarea de modă au defilat actrița Olimpia Melinte, Alina Pușcaș și Dana Sota, pe care Andreea Marin le-a aplaudat din suflet.

Andreea Marin îi duce dorul fiicei sale, aflate la studii în America

Andreea Marin va pleca în curând în America, acolo unde fiica ei, Violeta locuiește, pe perioada studiilor.

„Violeta a venit acasă înainte de Paște, eu voi merge să o vizitez în curând. Încă nu știu ce planuri am pentru vara aceasta, dar aștept revederea cu fiica mea, e cea mai importantă! Știu sigur că îmi doresc și puțin mai mult timp pentru mine și pentru ceea ce mă face fericită!”, a mai spus Andreea Marin.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE