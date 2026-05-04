Potrivit declarațiilor căpitanului Johan „Pottie” Potgieter, unul dintre crocodili, care era suspectat că l-a mâncat pe bărbatul dispărut, a fost ucis înainte de intervenție.

Autoritățile au folosit drone și elicoptere pentru a investiga zona, observând o insulă mică unde se aflau mai mulți crocodili. Potgieter, comandant al unei unități de scafandri, a explicat că experiența sa de ani buni i-a permis să identifice un crocodil care mâncase recent: „În afară de burta enorm de plină, nu se mișca și nu încerca să intre în apă, în ciuda zgomotului dronelor și al elicopterului”.

După ce reptila de 4,5 metri și 500 kg a fost ucisă, Potgieter a fost coborât în râu pentru a o securiza cu o frânghie. Atât el, cât și crocodilul au fost ridicați ulterior cu ajutorul unui elicopter.

Crocodilul a fost transportat în Parcul Național Kruger, unde au fost descoperite rămășițe umane în stomacul acestuia. Potrivit BBC, testele ADN vor confirma dacă acestea aparțin bărbatului dispărut.

Mașina victimei fusese găsită blocată pe un pod jos din râu, după ploile torențiale. Colonelul Mavela Masondo, purtător de cuvânt al poliției din provincia Mpumalanga, a explicat pentru SABC că vehiculul era gol când echipele de intervenție au sosit, ceea ce a dus la ipoteza că bărbatul a fost luat de ape.

Intervenția a fost descrisă de poliție drept „o operațiune extrem de periculoasă și complexă”. Potgieter a dezvăluit că, pe lângă rămășițe umane, în stomacul crocodilului au fost găsite șase tipuri diferite de încălțăminte, dar a avertizat că acest lucru nu indică neapărat alte victime.

„Un crocodil va mânca sau înghiți orice”, a precizat acesta.

Generalul-locotenent Puleng Dimpane, șeful interimar al poliției sud-africane, l-a felicitat pe Potgieter pentru curajul său exemplar în această misiune dificilă.