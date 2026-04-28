Prima echipa din grupa de 6 promovează în Divizia 1A, ultima clasată „pică” în Divizia 1B. „Tricolorii” au retrogradat anul trecut din Divizia 1A, în urma turneului organizat la Sf. Gheorghe.

Programul meciurilor de la Shenzhen

Toate meciurile vor fi transmise în direct la TVR Sport și pe Antena Play:

29 aprilie, 11.00, Olanda – România

30 aprilie, 14.30, România – China

2 mai, 7.30, România – Spania

3 mai, 7.30, Estonia – România

5 mai, 7.30, România – Coreea de Sud

„Sunt foarte încântat să începem meciurile, miercuri! Echipa s-a obișnuit cu patinoarul. E o atmosferă grozavă, ne dorim să arătăm asta tuturor, pe gheață”, a transmis selecționerul finlandez Markus Juurikkala.

„Cu speranța că vom reveni în Divizia 1A”

„A sosit cel mai important moment al sezonului pentru naționala de seniori. Pe parcursul perioadei de pregătire, în stagiile din noiembrie, decembrie și februarie, staff-ul tehnic a avut drept obiectiv să cunoască jucătorii cât mai îndeaproape, pentru ca apoi să alcătuiască cel mai puternic lot posibil pentru Mondial. Nu va fi un turneu ușor, dimpotrivă, ne așteaptă o provocare serioasă! Cu toții speranța că la întoarcerea acasă vom fi revenit în Divizia I/A”, a spus și președintele FRHG, Nagy Attila Ferenc.

Lotul României

Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);

Fundași: Láday Tamás, Salló Alpár, Ferencz Csibi Róbert (toți SC Miercurea Ciuc), Matias Haaranen, Konsta Mesikämmen, Owen Williams (toți ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov).

Atacanți: Péter Balázs, Rokaly Norbert (ambii SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd, Molnár Zsombor, Gajdó Balázs, Andrei Filip, Részegh Tamás (toți CSM Corona Brașov), Evgheni Skacikov (Red Hawks București), Császár Hunor, Sándor Székely Ottó, Imre Patrik (toți ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers/ Germania).

Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager).

ACSH Gheorgheni vine după ce a câștigat Liga Erste, campionatul comun româno-maghiar, 4-1 scor general împotriva celor de la Corona Brașov.

