Prepararea mesei în avans și reîncălzirea acesteia în cuptorul cu microunde sunt practici comune, dar pot ascunde riscuri serioase pentru sănătate, avertizează experții.

Bacteriile și compușii toxici care se dezvoltă în anumite alimente pot provoca intoxicații alimentare, greață sau chiar necesitatea spitalizării.

Orezul

Unul dintre cele mai periculoase alimente în acest context este orezul. Problema principală nu este procesul de reîncălzire, ci prezența bacteriei Bacillus cereus, ai cărei spori supraviețuiesc chiar și fierberii.

Dacă orezul gătit rămâne la temperatura camerei mai mult de câteva ore, bacteriile se înmulțesc și produc toxine.

„Aceste toxine sunt extrem de rezistente la temperaturi ridicate”, explică specialiștii, motiv pentru care orezul alterat nu devine sigur prin reîncălzire.

Ouăle și spanacul

Pe lângă orez, ouăle și spanacul sunt alte alimente care pot deveni problematice. Reîncălzirea ouălor modifică textura acestora, făcându-le dificil de digerat. În plus, procesul poate elibera compuși de sulf care cauzează disconfort gastric sever.

Spanacul, pe de altă parte, conține nitrați care, prin reîncălzire, se transformă în nitriți și nitrozamine, substanțe considerate dăunătoare organismului.

Reguli generale de depozitare și încălzire

Pentru a preveni aceste probleme, sunt câteva reguli esențiale de depozitare și încălzire a alimentelor:

Răcirea rapidă: după gătire, transferați mâncarea în recipiente plate și depozitați-o în frigider, la o temperatură de maximum 4°C.

după gătire, transferați mâncarea în recipiente plate și depozitați-o în frigider, la o temperatură de maximum 4°C. Regula celor două ore: alimentele gătite nu trebuie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore.

alimentele gătite nu trebuie lăsate la temperatura camerei mai mult de două ore. Durata de păstrare: consumați resturile de mâncare în termen de 3-4 zile, pentru a evita riscurile.

consumați resturile de mâncare în termen de 3-4 zile, pentru a evita riscurile. Reîncălzire uniformă: folosiți capacul, adăugați puțină apă și amestecați mâncarea în timpul reîncălzirii pentru o temperatură uniformă.