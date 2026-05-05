Pensie medie de 1.176 de euro net, dar unii trec de 4.500 de euro

În Slovenia, cea mai mare pensie netă plătită în martie a ajuns la 4.542,73 euro, potrivit datelor publicate de Forbes Slovenia pe baza informațiilor de la institutul sloven de pensii, ZPIZ. Suma este mult peste pensia medie din această țară și chiar peste nivelul maxim teoretic calculat pentru 40 de ani de vechime.

Pensia medie din Slovenia este de 1.227 de euro brut, adică 1.176 de euro net, iar cele mai multe pensii sunt concentrate în jurul mediei. Anul trecut, aproximativ 250.000 de pensionari dintre cei 421.000 cu pensie completă pentru limită de vârstă primeau între 500 și 1.500 de euro brut pe lună, potrivit aceleiași surse.

Există însă și pensionari cu venituri mult mai mari. Puțin peste 27.000 de pensionari din Slovenia primesc peste 2.000 de euro brut pe lună, iar 1.027 de pensionari aveau în martie pensii de peste 3.500 de euro brut. Cea mai mare pensie plătită a fost de 4.542,73 euro net, după reținerea avansului pentru impozit, a contribuției obligatorii de sănătate și a contribuției pentru îngrijire pe termen lung.

De ce poate fi depășit pragul de 3.243 de euro

Sistemul sloven are o limită pentru baza maximă folosită la calcularea pensiei. Aceasta este de 5.108,04 euro, de patru ori mai mare decât baza minimă, iar pentru 40 de ani de vechime, pensia calculată de la baza maximă ajunge la 3.243,6 euro.

Totuși, acest nivel nu este plafonul absolut al pensiei pentru că procentul de calcul al pensiei nu este plafonat. Cu cât un om are mai mulți ani de vechime, cu atât procentul folosit la calcul poate crește.

La 40 de ani de vechime, procentul de calcul este de 63,5% și, pentru fiecare an în plus, se mai adaugă 1,36 puncte procentuale. Forbes Slovenia scrie că pensionarii care primesc peste 3.500 de euro brut au, în medie, 45 de ani și jumătate de vechime.

Stagiul militar și copiii pot mări procentul de calcul

În Slovenia, pensia poate fi influențată și de alte elemente, nu doar de salariu și de anii lucrați. Potrivit legislației, procentul de calcul poate crește pentru persoanele care au făcut stagiul militar obligatoriu sau pentru cele care au crescut copii.

Pentru fiecare copil născut sau adoptat, cetățean al Uniunii Europene, procentul de calcul al pensiei crește cu 1,6 puncte procentuale. De regulă, acest drept revine femeii, cu excepția situațiilor în care bărbatul a beneficiat mai mult timp de drepturi legate de creșterea copilului.

Și stagiul militar obligatoriu poate aduce o creștere. În funcție de durata lui, majorarea poate fi de la 0,8 puncte procentuale la 2 puncte procentuale, iar cea mai mare creștere se aplică pentru cei care au avut un stagiu militar de cel puțin 15 luni.

Și în România, pensionarii care au făcut stagiul militar pot obține o creștere a pensiei dacă demonstrează cu acte că, în acea perioadă, au prestat muncă plătită care poate fi valorificată la recalculare.

De ce nu toți cei cu salarii mari ajung la pensii foarte mari

Un salariu mare nu garantează automat o pensie uriașă. În Slovenia, drepturile din sistemul de asigurări sociale sunt limitate prin baza maximă de calcul, ceea ce înseamnă că, indiferent cât de mari au fost veniturile unei persoane, pensia se calculează doar până la plafonul stabilit de lege. Forbes Slovenia explică această limitare prin principiul solidarității din sistemul de pensii.

De aceea, diferența este făcută de combinația dintre venituri mari, mulți ani lucrați și elemente suplimentare care cresc procentul de calcul, cum ar fi stagiul militar obligatoriu sau creșterea copiilor. Acesta este motivul pentru care un pensionar poate trece de nivelul de 3.243 de euro calculat pentru 40 de ani de vechime, dar nu oricine cu salariu mare ajunge automat acolo.

O mie de pensionari cu venituri de peste 3.500 de euro

Cei mai bine plătiți pensionari din Slovenia formează un grup mic. Potrivit datelor ZPIZ citate de Forbes Slovenia, 1.027 de pensionari primeau în martie peste 3.500 de euro brut pe lună.

Forbes Slovenia a scris separat că, în martie, ZPIZ a plătit 656.105 pensii în total, dacă sunt incluse pensiile pentru limită de vârstă, de urmaș, de invaliditate, de văduvie și pensiile parțiale. Dintre acestea, 500.886 erau pensii pentru limită de vârstă.

Slovenia arată că diferența la pensie se face în ani, nu peste noapte. Dacă pentru cei mai mulți oameni pensia rămâne aproape de media țării, pentru cei care au muncit mult peste stagiul standard, au avut venituri mari și au beneficiat de majorări prevăzute de lege, suma lunară poate urca la un nivel greu de imaginat în alte state europene.