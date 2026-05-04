„Am semnat această moţiune de cenzură ca un semnal politic ferm împotriva măsurilor promovate de actualul guvern, măsuri care au generat o nemulţumire profundă în rândul populaţiei. România are nevoie de o schimbare reală de direcţie, nu de o simplă repoziţionare a aceloraşi decizii sub o altă etichetă. Cu toate acestea, iniţiatorii moţiunii nu ne-au prezentat o alternativă credibilă de guvernare”, au declarat parlamentarii UNIT, potrivit News.ro.

Deputații critică lipsa unui plan concret şi acuză o „continuare mascată”

Deputata Aurora Tasica Simu, lidera formaţiunii, alături de colegii săi Andrei Csillag, Dumitriţa Albu, Gheorghe Petru Pîclişan şi Ştefan Borţun, critică lipsa unui plan concret şi a desemnării unui candidat pentru funcţia de prim-ministru. Potrivit acestora, moţiunea propune doar înlocuirea actualului premier, fără o schimbare profundă a politicilor publice, ceea ce ei consideră „o continuitate mascată”.

„Aceste elemente esenţiale nu au fost oferite. În schimb, ni s-a transmis intenţia de a reveni la aceeaşi formulă politică, cu aceleaşi politici publice, sub un alt premier. Considerăm că simpla înlocuire a unui prim-ministru, fără o schimbare reală de direcţie, nu reprezintă o soluţie. Este doar o continuitate mascată, care nu răspunde problemelor reale ale românilor. Refuzăm să girăm un demers politic lipsit de claritate, responsabilitate şi alternative reale”, au subliniat deputaţii.

Deputații nu vor listarea companiilor de stat la bursă

În cazul respingerii moţiunii şi a unei posibile reconfigurări a majorităţii parlamentare, UNIT anunţă că va evalua fiecare iniţiativă legislativă în funcţie de impactul asupra populaţiei. Parlamentarii cer renegocierea programului SAFE, reducerea TVA-ului la 19% şi scăderea dividendelor la 10%, precum şi revenirea la 300 de parlamentari. Alte priorităţi includ eliminarea subvenţiilor pentru partide, cu excepţia anilor electorali, şi alegerea primarilor în două tururi.

„Ne opunem listării la bursă a companiilor strategice ale statului şi susţinem menţinerea acestora sub control naţional. UNIT rămâne un actor politic responsabil, care respinge atât măsurile nocive ale actualului guvern, cât şi soluţiile politice superficiale sau lipsite de transparenţă. România are nevoie de decizii asumate, nu de jocuri de imagine”, au transmis deputaţii, citaţi de News.ro.

Deputatul Călin Groza şi-a dat demisia din POT

În contextul acestor decizii, secretarul general al UNIT, deputatul Călin Groza, şi-a dat demisia din partid, consolidând astfel ruptura în cadrul formaţiunii. Anunţul său vine într-un moment de tensiune politică, pe fondul dezbaterilor privind moţiunea de cenzură.

Parlamentul României se pregătește pentru un vot decisiv marți

A început numărătoarea inversă până la moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, un test crucial pentru supraviețuirea politică a premierului Ilie Bolojan. Mâine, 5 mai, Guvernul său va fi demis dacă cel puțin 233 din cei 463 de parlamentari vor vota „pentru”. Până atunci, ambele tabere negociază cu senatorii şi deputaţii, pentru a-şi asigura victoria.

Conflictul politic a fost alimentat de nemulțumiri profunde privind reformele administrative și planurile de vânzare a unor active ale statului, transformând ședința de mâine într-un test critic pentru supraviețuirea actualei coaliții.

Prepurgel 04.05.2026, 20:44

Doar nu și-au inchipuit ca ne permit„partenerii”sa scapam de monstruoasa coaliție usr-psd?!

