Foarte important, cererea de plată 4 din PNRR, în valoare de 2,62 miliarde de euro, va fi primită integral de România, după ce Pîslaru a avut o întâlnire dimineață la Bruxelles cu Celine Gauer, șefa PNRR-urilor.

„Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe cererea de plată nr. 4 au fost încheiate, astfel încât pe cererea de plată nr. 4 vom avea o cerere curată, de 2,62 miliarde de euro componentă de grant, care va fi formalizată în perioada imediat următoare, a spus Pîslaru într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a respins ideea conform căreia cererea de plată nr. 4 a fost ușoară, precizând că aceasta include 62 de ținte și jaloane, 36 de reforme și 26 de investiții, a relatat Agerpres. De asemenea, suma de 2,62 miliarde de euro va duce România „undeva în prima parte a țărilor care absorb bani din PNRR”, a explicat el.

Ministrul Investiţiilor a precizat că următoarea cerere de plată din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă, a cincea, va fi depusă cel mai probabil la finalul lunii iunie. „Cererea de plată 4 m-a învăţat un lucru care este foarte important şi l-am simţit pe propria piele. Practica până acum, aşa cum am văzut la cererea de plată 3, era să semnezi că lucrurile sunt ok, chiar dacă nu erau ok, pe ideea că le corectezi ulterior”, a spus Pîslaru.

„În cererea de plată 4, eu am făcut, împreună cu echipa de la MIPE, multe verificări când am semnat atunci, în decembrie, că suntem ok, dar după aia ne-am trezit că documentele nu sunt indexate bine, că nu erau în foldere, că denumirile erau greşite, că nu aveam toate documentele din setul pe care îl aveam de produs şi practic am avut o problemă care a durat nişte luni până când să putem proba toate lucrurile respective. Lecţia principală pentru mine este că nu voi depune o cerere până când nu am toate dovezile făcute brici, farmacie”, a conchis el.

Reamintim că Pîslaru i-a acuzat pe fostul ministru Adrian Câciu (PSD) și pe fostul premier Marcel Ciolacu (PSD) că au mințit în decembrie 2023, când au prezentat Comisiei Europene ca fiind îndeplinite jaloane din PNRR care, în realitate, nu erau finalizate. După mai bine de doi ani, Comisia a comunicat Guvernului Bolojan că România va primi 350 milioane de euro din banii suspendați, dar va pierde aproape 459 de milioane de euro pentru neîndeplinirea a patru jaloane din cererea de plată nr. 3 din PNRR.





