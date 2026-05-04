Vedete pe covorul roșu la Premiile Gopo 2026. Ce ținute spectaculoase au purtat la Oscarurile românești

Cea de-a 20-a ediție a Premiile Gopo 2026, considerat cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, are loc în această seară la sala Ion Caramitru a Teatrul Național I. L. Caragiale din București. Ca în fiecare an, covorul roșu a devenit scena unor apariții spectaculoase, unde eleganța și rafinamentul au fost la ele acasă.

Divele din showbizul românesc au atras toate privirile cu ținute demne de marile gale internaționale. Monica Bîrlădeanu, Kristina Cepraga, Dana Rogoz, Amalia Enache, Alina Șerban, Maria Marinescu și Olimpia Melinte au făcut furori, afișând outfituri sofisticate, comparabile cu cele de pe covorul roșu de la Oscar.

Peste 900 de invitați și o atmosferă de gală

Evenimentul reunește peste 900 de invitați din industria filmului românesc, de la actori și regizori, până la producători și personalități din media. Gala celebrează performanțele cinematografice ale ultimului an și aduce în prim-plan cele mai apreciate producții și talente din domeniu.

Nominalizații și invitații au fost întâmpinați pe covorul roșu de Amalia Enache, care a stat de vorbă cu vedetele și a surprins primele reacții ale acestora înainte de decernarea premiilor.

Teo, gazda serii pentru al treilea an consecutiv

Atmosfera evenimentului este întreținută de Claudiu Teohari, cunoscut publicului drept Teo, care prezintă gala pentru al treilea an consecutiv. Cu stilul său relaxat și umorul caracteristic, acesta aduce un plus de energie uneia dintre cele mai importante seri pentru cinematografia românească.