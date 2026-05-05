Gala Premiilor Gopo 2026. Cine sunt marii câștigători ai celei de-a 20-a ediție

Premiile câștigate la Gopo 2026

Premiul la categoria „Cel mai bun scenariu” a mers către Igor Cobileanski și Alin Boeru, pentru filmul „Comatogen”.

Laurenţiu Damian, regizor, profesor, a fost recompensat cu Premiu pentru întreaga activitate.

„Catane”, în regia Ioanei Mischie, a fost ales „Cel mai bun film de debut”. Premiul a fost ridicat de Sorin Baican.

„Tata”, regizat de Lina Vdovîi şi Radu Ciorniciuc, a primit statueta Gopo pentru „Cel mai bun film documentar”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 12

Sebastian Cosor şi Ştefan Popescu (studioul Safe Frame) au fost distinşi cu Premiul Special pentru contribuţia excepţională în domeniul efectelor vizuale (VFX) la realizarea filmului „Cravata Galbenă” , în regia lui Serge Ioan Celebidachi.

„Cel mai bun film de scurtmetraj” a fost ales „Nebunul”, de Igor Cobileanski.

„Este un film despre bunătate şi vreau să dedic acest premiu mamei mele”, a spus actorul Bogdan Farcaş, interpretul Nebunului.

Eszter Tompa a primit premiul pentru „Cea mai bună actriță în rol principal, pentru rolul ei din pelicula „Kontinental ‘25”.

„Cel mai bun actor în rol principal” a fost desemnat Ben Schnetzer, pentru interpretarea personajului din „Cravata galbenă”.

La Gala Gopo, „Cel mai bun film european” a fost desemnat dintre cele distribuite în România în 2025: „Sîrat”, de Oliver Laxe, distribuit de Transilvania Film.

Gheorghe Ifrim, primarul din „Las Fierbinţi”, a prezentat premiul pentru „Cel mai bun actor în rol secundar”, acordat anul acesta lui Gabriel Spahiu pentru rolul Sandu din filmul „Kontinental ’25”.

„Cea mai bună actriţă în rol secundar” a fost aleasă Marina Palii pentru rolul Cezaria Lucaciu din filmul „Dinţi de lapte”. Ea a mulţumit tuturor mamelor.

„Doar în ultimii 30 de ani au dispărut pentru 80.000 de persoane din România, dintre care 25.000 sunt copii. Unii se întorc acasă. Aş dor să transmit un mesaj tuturor celor care şi-au pierdut copii, care şi-au regăsit copii, să-i încurajez, într-un sistem care nu ajută foarte mult la găsirea acestor copii şi mi-aş dori ca oamenii care sunt acolo, aleşi de noi, să ştie că sunt acolo pentru binele nostru, al celor care i-au ales”, relatează News.ro.

Premiul pentru „Cele mai bune costume” a fost primit de către Alessandro Lai, Alina Dan, Oana Gorunescu și Carmen Moldovan, pentru filmul „Cravata galbenă”.

Premiul pentru „Cel mai bun sunet” a mers către Constantin Fleancu și Cristinel Șirli, pentru pelicula „Cravata galbenă”.

Juriile care au stabilit nominalizările

Premiile Gopo au două jurii de preselecţie, unul pentru categoria lungmetrajelor şi unul pentru categoriile documentar şi scurtmetraj. În 2026, Juriul pentru lungmetraje a fost alcătuit, ca şi până acum, din 11 profesionişti din domeniul cinematografic: criticii de film Irina Margareta Nistor, Alin Ludu Dumbravă, Andrei Şendrea, regizorii Bogdan Mureşanu şi Andrei Tănase, actriţa Elvira Deatcu, producătoarea de film Oana Iancu, directorul de imagine Alexandru Sterian, monteurul Eugen Kelemen, scenograful Cristian Niculescu şi creatoarea de costume Dana Anghel.

Din juriul de documentare şi scurtmetraje au făcut parte 5 profesionişti din industrie: Redactor-şef Films in Frame Laura Muşat, regizorii Isabela Tent şi Paul Negoescu, monteurul Tudor D. Popescu şi Cătălin Anchidin, promotor film.

Gala Premiilor Gopo este organizată de Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc, cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei şi al Babel Communications.

Vedetele din România au strălucit pe covorul roșu la Premiile Gopo 2026, impresionând cu ținute elegante și apariții spectaculoase. Gala a adus împreună cele mai importante nume din cinematografia românească.

