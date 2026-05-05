Și motorina s-a scumpit, iar în unele stații peco, prețul ei se apropie de 10 lei litrul. Costul mediu este de 9,73 litrul în cele cinci orașe monitorizate.

Cât costă benzina marți, 5 mai 2026

Cea mai ieftină benzină standard se găsește marți, 5 mai 2026, la prețul de 9,02 lei/l și este la Petrom, iar ieri costa 8,92 de lei/l (o creștere de 0,10 lei).

Tot 9,02 lei/l costă benzina standard și la stațiile Mol, costul fiind același din ziua precedentă.

Socar a crescut prețul și carburantul ajunge azi la 9,09 lei/l, comparativ cu 8,99 de lei/l, preț care se menținea de vineri (o majorare de 0,10 lei).

Benzina s-a scumpit și la Rompetrol, astfel că ea ajunge azi la 9,12 lei/l, față de 8,98 de lei/l, preț neschimbat de joia trecută (o creștere de 0,14 lei).

Și OMV a scumpit benzina marți, 5 mai 2026, iar carburantul se vinde în aceste stații cu 9,12 lei/l, chiar dacă era 9,02 încă de sâmbătă (o majorare de 0,10 lei).

Stațiile Lukoil au ieftinit ușor carburantul, astfel că prețul de azi este de 9,12 lei/l, iar ieri ajungea la 9,14 lei (o scădere de 0,02 lei).

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește marți, 5 mai 2026, la prețul de 9,02 lei/l, în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Ieri costa 8,92 lei/l, deci o creștere de 0,10 lei.

Cât costă motorina marți, 5 mai 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este marți, 5 mai 2026, de 9,73 lei/l, comparativ cu ieri când costa 9,67 de lei/l (o creștere de 0,06 lei), și se găsește la stațiile Petrom.

Socar menține constant prețul de ieri și vinde carburantul cu 9,79 lei/l, cost care se menține de sâmbătă.

Rompetrol a scumpit motorina și ajunge azi la 9,82 lei/l, comparativ cu ziua precedentă când era 9,67 de lei/l (o majorare de 0,15 lei).

OMV menține costul carburantului constant de sâmbătă, astfel că vinde motorina standard cu 9,82 lei/l. Același este și la stațiile Mol, care nu au făcut modificări față de ziua precedentă.

De asemenea, Lukoil a menținut costant prețul motorinei și vinde carburantul marți, 5 mai 2026, cu 9,94 de lei/l.

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește marți, 5 mai 2026, la prețul de 9,73 lei/l în toate cele cinci orașe monitorizate, respectiv București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța. Luni, carburantul costa 9,67 de lei/l, deci se observă o creștere a prețului de 0,06 lei.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți marți, 5 mai 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește marți, 5 mai 2026, la prețul de 8,69 de lei/l, preț neschimbat de joi, și este la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Astăzi, marți, 5 mai 2026, cea mai ieftină motorină standard se găsește la prețul de 9,27 de lei/l, preț constant încă de vineri, și este tot la stația Petrolium din Iernut, județul Mureș.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.