Ajuns la vârsta de 54 de ani, Cristi Borcea a fost căsătorit de trei ori și are copii cu patru femei diferite. Patrick, Melissa și Angelo sunt copiii omului de afaceri din prima căsătorie, cu Mihaela Borcea, de care a divorțat în 2011.

George Alexandru și Gloria sunt copiii lui Cristi Borcea și Alina Vidican, care e stabilită de mulți ani în America, unde s-a căsătorit cu un afacerist străin, Claude Senhoreti. În timp ce era căsătorit cu Alina Vidican, Cristi Borcea a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu. Din iubirea celor doi s-a născut o altă fetiță, Andreina Carolyn Christine.

Cristi Borcea și cei 9 copii ai săi

Din 2018, Cristi Borcea e căsătorit cu Valentina Pelinel, fost fotomodel, cu care are trei copii, pe Milan, Indira Maria și Rania Maria. Acum, spre surprinderea fanilor, Valentina Pelinel a publicat pe rețelele de socializare o fotografie recentă în care Cristi Borcea apare alături de toți cei 9 copii ai lui.

Stau împreună la o masă, într-un restaurant de lux. „Familie mare! Nouă copii! Copiii noștri! Copii fericiți, părinți fericiți! Suntem binecuvântați”, a transmis Valentina Pelinel, care apare și ea în poza de familie.

Fanii nu s-au abținut și au reacționat pe Facebook când l-au văzut pe Cristi Borcea alături de cei 9 copii ai săi: „Frumos! No, ăsta da bărbat! De toți are grijă și de toate! Iar tu ești o deosebită. Frumoasă și inteligentă! Mai presus de toate ești o femeie bună”, „O familie minunată”, „Asta realizare! Cât de bogat poți fi alături de atâția copii”.

„Să fiți uniți toată viața voastră”, a fost alt mesaj postat de un fan pentru Valentina Pelinel.

Anunțul făcut de Cristi Borcea despre al zecelea copil

În anul 2021, în emisiunea „Poezie și delicatețuri”, de la Prima TV, Cristi Borcea a făcut dezvăluiri despre anii petrecuți în închisoare, despre temerile pe care le-a avut. Acesta s-a emoționat când a venit vorba despre copiii lui.

A surprins atunci când a mărturisit că își dorește al zecelea copil. Acum, omul de afaceri dezvăluie că s-a răzgândit. „Gata, nu mai fac niciun copil. Îmi ajung nouă! Nu vreau zece. Da, chiar cred asta. Da, gata! Mă opresc. Sigur mă opresc. Nu se pune problema! Am vorbit cu Valentina și nu mai vrem, e gata! Acum sunt la școli, facultăți. Trebuie să ne ocupăm și de noi. Să plecăm mai mult, să ne trăim viața”, a declarat Cristi Borcea, conform Fanatik.ro.

„Sincer, mi-am dorit să am copii de la un punct în viața mea, dar când ești foarte tânăr, nu te gândești la asta. Nu m-am gândit, nu am fost genul care să zic că o să fac copii la vârsta de… și o să fie atâția sau o să fie băieți sau fete. Nu m-am gândit niciodată! Dar atunci când am simțit că vreau să am copii, am simțit cu tot sufletul. După ce s-a născut Milan, parcă am simțit că nu e momentul să mă opresc. Mi-am dorit mai mult de atât. Am descoperit sentimentul maternității. Mi-am dorit să aibă frați și uite că are două surori!”, a spus și Valentina Pelinel pentru click.ro.

