Fostul soţ al Iuliei, Mihai Albu, a declarat în presă că lucrurile nu sunt deloc roz între ea și Mihaela Borcea.

„Chiar recent am vorbit cu Mihaela. Era foarte bine, se întorsese dintr-o vacanță. Cred că după 11 ani nu are rost să mai vorbești în general despre fosta ta soție, mai ales când ești într-o relație, pentru că nu face bine nimănui.

Cu Mihaela am vorbit acum, cu Valentina vorbesc, cu Cristi nu am vorbit în ultimul timp, dar cu siguranță nu avem nicio problemă să ne întâlnim sau să vorbim. Ei, în primul rând, sunt nașii Michaelei, nașii de botez ai fiicei mele”, a spus Iulia Albu la Fresh by Unica.

În ceea ce privește motivul distanțării dintre ea și Mihaela Borcea, Iulia a evitat să intre în detalii.

„Vorbind despre niște lucruri spuse de fostul meu soț, mi se pare că ne confruntăm cu o situație tipică — o persoană aruncă un bolovan în apă și zece oameni se chinuie să explice de ce a făcut asta. Nu este cazul să intrăm în detalii”, a mai spus vedeta la Fresh by Unica.

În cadrul interviului, criticul de modă s-a arătat deranjată de faptul că fostul soț încă face declarații la adresa ei, deși s-au despărțit de mult timp și fiecare dintre ei și-a refăcut viața alături de altcineva.

„Am încercat să-l sun să înceteze, dar aparent rezultatul nu a fost cel scontat. Este o realitate pe care o putem trăi, dar nu ne marchează existența până la punctul în care devine tragic”, a mai spus vedeta, în exclusivitate.

