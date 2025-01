Cristi Borcea împlinește astăzi 55 de ani. Cum l-a surprins soția lui, Valentina Pelinel. „Te iubesc”

„LA MULȚI ANI, iubirea mea! La mulți ani cu multă iubire, împliniri personale și realizări profesionale! Dar îniante de orice, îți doresc sănătate, că să te bucuri alături de noi de tot ce îți este rezervat în viață asta frumoasă! Să rămâi puternic și ambițios și la fel de bun și iubitor de oameni! TE IUBESC!”, a scris Valentina Pelinel pe contul de socializare.

Valentina Pelinel și Cristi Borcdea s-au căsătorit în 2018 și au împreună trei copii, Milan și gemenele Indira și Rania.

Afaceristul are 9 copii din relații anterioare cu patru femei: Patrick, Melissa și Angelo din prima căsătorie cu Mihaela Borcea; George Alexandru și Gloria cu Alina Vidican; și o fiică, Andreina Carolyn Christine, din relația cu avocata Simona Dana Voiculescu.

Ce spunea Valentina Pelinel despre diferența de vârstă dintre ea și Cristi Borcdea

Valentina Pelinel și Cristi Borcea formează unul dintre cele mai solide cupluri. Cei doi au o relație frumoasă, iar diferența de vârstă dintre ei nu a fost niciodată o problemă.

Recomandări Dosarul morții unui militar român prin electrocutare, pe un tanc în Gara Alba Iulia, tergiversat până aproape de prescriere. Se pregătea pentru parada de 1 Decembrie

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

„Noi am fost împreună mai întâi la rău și apoi la bine. Amândoi am făcut lucrurile așa cum am simțit și iubirea și-a spus cuvântul. N-aș schimba nimic și sunt foarte mândră că am avut putere, acum că privesc în urmă. S-a dovedit că iubirea învinge, pentru că este o forță reală, nu poate să fie distrusă de judecăți, vorbe rele, distanța fizică sau alte obstacole.

Mă consider atât pe mine, cât și pe Cristi două persoane asumate în tot ceea ce facem și simțim. Și am dovedit acest lucru. Noi, în prezent, suntem o familie unită și fericită. Nu îmi pot dori ceva mai mult de la viață și sunt recunoscătoare pentru cum s-au desfășurat lucrurile, oricât de greu a fost trecutul”, a spus ea recent pentru Ciao.



Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News